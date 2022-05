Reuters:Telá ruských vojakov čakajú v chladiarenskom vlaku pri Kyjeve

Kyjev 14. mája (TASR) - Telá mŕtvych ruských vojakov zabitých na Ukrajine prevážali na koľajisko pri Kyjeve a spolu so stovkami ďalších umiestnili do chladiarenského vlaku, kde čakajú na čas, kedy budú môcť byť vrátené späť svojim rodinám. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o tom informovala v sobotu.



"Väčšina z nich bola privezená z Kyjevskej oblasti; sú tu aj niekoľkí z Černihivskej oblasti i z niektorých ďalších oblastí," uviedol hlavný civilno-vojenský styčný dôstojník Volodymyr Ljamzin, kým ľudia oblečení v bielom ochrannom odeve nakladali vaky s telami do skriňových vagónov. Ako dodal, chladiarenské vlaky umiestnené v iných regiónoch na Ukrajine sa používajú na rovnaký pochmúrny účel.



Hoci neexistujú žiadne spoľahlivé odhady rozsahu ruských strát, scéna znázornila trpkú príchuť ceny, ktorú prezident Vladimir Putin platí od nariadenia invázie na Ukrajinu z 24. februára, konštatuje agentúra Reuters.



Ukrajinská armáda v piatok zverejnila letecké snímky vyhorených a opustených zvyškov ruskej obrnenej kolóny zachytenej pri pokuse prekročiť rieku v regióne Donbas, ktorý sa v súčasnosti stal hlavným bojiskom na Ukrajine.



Reuters pripomína, že ukrajinskú správu nevedela overiť, britské ministerstvo obrany však uviedlo, že pontónový most a časti obrneného práporu boli zničené pri rieke Siverskyj Donec, zatiaľ čo sa ruské sily pokúšali prelomiť obranu inde v Donbase.