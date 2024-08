Reuters:Trump v rozhovore s Muskom prezentoval zmes útokov a sťažností

Washington 13. augusta (TASR) - Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump prezentoval podľa agentúry Reuters počas nezvyčajného rozhovoru s Elonom Muskom na sociálnej sieti X v pondelok svoju obvyklú kombináciu prehnaných tvrdení, osobných útokov a sťažností, pričom Musk ho v tom občas podporil.



Rozhovor medzi Trumpom a Muskom bol v prevažnej miere priateľský a odhalil len málo nového o Trumpových plánoch na prípadné druhé funkčné obdobie na poste amerického prezidenta, zhodnotila agentúra AP.



Trump podľa Reuters bez dôkazov opätovne tvrdil, že Rusko by nenapadlo Ukrajinu, keby bol stále prezidentom. Chválil pritom ruského prezidenta Vladimira Putina, čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a severokórejského vodcu Kim Čong-una ako "špičkových hráčov".



Vyjadril tiež hnev nad tým, že viceprezidentka Kamala Harrisová nahradila na kandidátke Demokratickej strany súčasného prezidenta Joea Bidena. "Od začiatku celého tohto podvodu neposkytla ani jeden rozhovor," vyhlásil. Bývalý prezident viedol nad Bidenom v mnohých prieskumoch v kľúčových štátoch, ktoré budú pravdepodobne rozhodujúce pre výsledok novembrových prezidentských volieb. Teraz v niektorých z tých štátov však Trump zaostáva za Harrisovou.



Donald Trump tiež prezradil, že sa v októbri vráti do Butleru v Pensylvánii, kde 13. júla prežil atentát. Trumpa pred mesiacom na mítingu v tomto meste evakuovali z pódia po tom, ako sa ozvala streľba. Exprezident utrpel poranenie ucha, jeden z účastníkov mítingu zomrel, dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia. Príslušníci Tajnej služby Spojených štátov útočníka zastrelili.



Republikánsky kandidát na prezidenta v rozhovore podrobne opísal atentát. Musk, bývalý Trumpov kritik, povedal, že tvrdosť, ktorú preukázal svojou reakciou na minulomesačnú streľbu, je pre národnú bezpečnosť rozhodujúca.



Rozhovor Trumpa s miliardárom Elonom Muskom sa uskutočnil z pondelka na utorok na sociálnej sieti X. Jeho začiatok však sprevádzali technické problémy, ktoré spôsobili viac ako 40-minútové omeškanie. Musk viní z problémov kybernetický útok - takzvané DDoS útoky, kedy je server zaplavovaný takým veľkým množstvom požiadaviek, že ho to vyradí z činnosti. Rozhovor po spustení počúvalo viac ako 1,3 milióna ľudí.