Turecko chce, aby júlový summit v Ankare potvrdil jednotu NATO
Ministri zahraničných vecí členských štátov NATO budú vo štvrtok a piatok rokovať v švédskom Helsingborgu. Slovensko bude na zasadnutí zastupovať šéf diplomacie Juraj Blanár.
Autor TASR
Ankara 20. mája (TASR) - Šéf tureckej diplomacie Hakan Fiden na nadchádzajúcom ministerskom zasadnutí NATO vo Švédsku svojim kolegom odkáže, že júlový summit lídrov krajín Aliancie v Ankare by mal potvrdiť jednotu NATO. S odvolaním sa na zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí o tom v stredu informovala agentúra Reuters. Fidan takisto zdôraznil potrebu rozvíjať transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného priemyslu v rámci NATO, a to bez akýchkoľvek obmedzení, píše TASR.
Najbližší summit NATO bude hostiť Turecko. Je naplánovaný na 7. a 8. júla v Ankare. Posledné stretnutie na najvyššej úrovni sa konalo v júni minulého roka v holandskom Haagu a krajiny sa tam aj po nátlaku prezidenta USA Donalda Trumpa dohodli na záväzku zvýšiť obranné výdavky z terajších dvoch na päť percent HDP do roku 2035.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte nedávno vo výročnej správe vyjadril očakávanie, že štáty na summite preukážu, že sú na jasnej a dôveryhodnej ceste k zvýšeniu výdavkov na novú úroveň.
Fidan plánuje na schôdzke vo Švédsku informovať spojencov o úsilí Turecka zabezpečiť, aby sa summit v Ankare stal podujatím, ktoré potvrdí jednotu a integritu NATO. Okrem toho ich chce oboznámiť o príspevkoch Turecka do NATO a poukázať na „osvedčené postupy Turecka v otázke premeny výdavkov na obranu na konkrétne kapacity“, uviedla agentúra Reuters. Turecko má druhú najväčšiu armádu z členov Aliancie.
