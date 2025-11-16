< sekcia Zahraničie
Reuters:Turecko navrhlo zorganizovať summit o klíme COP31 s Austráliou
Autor TASR
Ankara/Canberra 16. novembra (TASR) - Turecko navrhlo zorganizovať 31. konferenciu OSN o klíme (COP31) v roku 2026 spoločne s Austráliou. Podľa diplomatického zdroja agentúry Reuters sa však strany dosiaľ nedohodli, píše TASR.
Oba štáty prejavili záujem organizovať budúcoročnú klimatickú konferenciu ešte v roku 2022 a ani jeden z nich svoju kandidatúru nestiahol. To viedlo k patovej situácií, ktorú je potrebné prekonať na tohtoročnej konferencii v súčasnosti prebiehajúcej v brazílskom Beléme.
Konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy je hlavným svetovým fórom pre presadzovanie opatrení v tejto oblasti. Jej hostiteľ je dôležitý, pretože stanovuje program a vedie diplomatické úsilie potrebné na dosiahnutie celosvetových dohôd.
Zdroje agentúry Reuters tvrdia, že Turecko a Austrália rokovali o možnosti spoločného predsedníctva konferencie na okraji Valného zhromaždenia OSN v septembri. Diskutovali pri tom vraj aj o zdieľaní povinností organizovať stretnutia lídrov na najvyššej úrovni a o možnosti spoločne viesť vyjednávania.
Takéto rokovania podľa nich vytvorili „základ vzájomného porozumenia“, hoci odvtedy návrh spoločného predsedníctva nenapreduje. Zdroje uvádzajú, že neskoršie rokovania boli ovplyvnené rozdielnymi názormi na to, ako by organizácia summitu vyzerala s ohľadom na zaužívané postupy OSN.
Austrálsky minister pre klímu Chris Bowen v sobotu pricestoval do Belému na summit COP30 s tým, že konečné rozhodnutie bude prijaté tam a Austrália má pre svoju kandidatúru „obrovskú podporu“. Canberra tvrdí, že chce konferenciu spoluorganizovať s niektorými tichomorskými ostrovnými štátmi, aby zdôraznili hrozby, ktorým kvôli klimatickej zmene čelia. Fórum tichomorských ostrovov (PIF) preto podporilo kandidatúru Austrálie.
Turecko na druhej strane tvrdí, že jeho kandidatúra kladie dôraz na spoluprácu a inklúziu a snaží sa zamerať na financovanie rozvojových krajín. Zároveň chce prezentovať svoj vlastný pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa nulových emisií do roku 2053.
Podľa diplomatických zdrojov Reuters zdôraznil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan túto víziu aj v nedávnej diplomatickej komunikácii s austrálskym premiérom. Turecko podľa neho naďalej verí vo „flexibilné riešenie“ organizácie summitu. Ankara je však vraj pripravená hostiť konferenciu sama, pokiaľ strany nedospejú k zhode.
Organizácia summitu rotuje medzi piatimi regionálnymi skupinami a hostiteľskú krajinu musí daná skupina jednohlasne odsúhlasiť. Austrália i Turecko patria do regionálneho bloku „Západná Európa a ďalšie štáty“.
