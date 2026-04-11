< sekcia Zahraničie
Reuters:USA súhlasili s uvoľnením zmrazených iránskych aktív
Autor TASR
Washington/Teherán 11. apríla (TASR) - Spojené štáty súhlasili s uvoľnením zmrazených iránskych aktív, ktoré sa nachádzajú v Katare a ďalších krajinách, čo Teherán označil za signál „vážnosti“ v rokovaniach o vyriešení konfliktu medzi USA a Iránom v pakistanskom Islamabade. Pre agentúru Reuters to uviedol vysokopostavený iránsky zdroj, informuje TASR.
USA sa k správe o uvoľnení aktív zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Podľa iránskeho zdroja ide o krok, ktorý má ukázať ochotu Washingtonu dosiahnuť dohodu v rámci rozhovorov.
Ďalší iránsky zdroj pre Reuters uviedol, že uvoľnenie sa týka približne šiestich miliárd dolárov zmrazených iránskych finančných prostriedkov v Katare.
Ide o fondy s peniazmi z predaja iránskej ropy Južnej Kórei, ktoré boli zmrazené po tom, ako USA v roku 2018 odstúpili od jadrovej dohody a obnovili sankcie uvalené na islamskú republiku. Časť financií bola v roku 2023 presunutá do Kataru pri výmene väzňov, no neskôr bola opäť zmrazená.
Irán tvrdí, že uvoľnenie týchto aktív je dôležitým krokom smerom k dohode, ktorá by mohla byť súčasťou širšieho urovnania vzťahov medzi Washingtonom a Teheránom.
