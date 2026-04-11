Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
< sekcia Zahraničie

Reuters:USA súhlasili s uvoľnením zmrazených iránskych aktív

.
Pakistanský policajt hliadkuje na uzatvorenom kontrolnom stanovisku neďaleko miesta, kde sa uskutočnia rokovania Iránu so Spojenými štátmi v Islamabade v piatok 10. apríla 2026. Iránska delegácia vo štvrtok pricestovala do Pakistanu, kde sa uskutočnia rokovania so Spojenými štátmi, uviedol iránsky veľvyslanec v Pakistane Rezá Amírí Moghadam v príspevku na sieti X, ktorý podľa stanice al-Džazíra neskôr zmazal. Tieto rozhovory sprostredkované Islamabadom sa budú konať po tom, čo Irán, USA a ich spojenci súhlasili s dvojtýždňovým prímerím, informuje TASR. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington/Teherán 11. apríla (TASR) - Spojené štáty súhlasili s uvoľnením zmrazených iránskych aktív, ktoré sa nachádzajú v Katare a ďalších krajinách, čo Teherán označil za signál „vážnosti“ v rokovaniach o vyriešení konfliktu medzi USA a Iránom v pakistanskom Islamabade. Pre agentúru Reuters to uviedol vysokopostavený iránsky zdroj, informuje TASR.

USA sa k správe o uvoľnení aktív zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Podľa iránskeho zdroja ide o krok, ktorý má ukázať ochotu Washingtonu dosiahnuť dohodu v rámci rozhovorov.

Ďalší iránsky zdroj pre Reuters uviedol, že uvoľnenie sa týka približne šiestich miliárd dolárov zmrazených iránskych finančných prostriedkov v Katare.

Ide o fondy s peniazmi z predaja iránskej ropy Južnej Kórei, ktoré boli zmrazené po tom, ako USA v roku 2018 odstúpili od jadrovej dohody a obnovili sankcie uvalené na islamskú republiku. Časť financií bola v roku 2023 presunutá do Kataru pri výmene väzňov, no neskôr bola opäť zmrazená.

Irán tvrdí, že uvoľnenie týchto aktív je dôležitým krokom smerom k dohode, ktorá by mohla byť súčasťou širšieho urovnania vzťahov medzi Washingtonom a Teheránom.
.

