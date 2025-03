Reuters:Vláda Trumpa zvažuje deportáciu 240.000 ukrajinských utečencov

Washington 6. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť dočasný legálny status asi 240.000 ukrajinských utečencov, ktorí do USA ušli pred vojnou s Ruskom. Rozhodnutie v tejto veci by mohlo padnúť už v apríli a umožnilo by rýchlu deportáciu Ukrajincov z USA.



S odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa Bieleho domu a tri zdroje oboznámené s týmito diskusiami o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Reuters poznamenáva, že ide o zvrat oproti prijatiu, ktorého sa vojnovým utečencom z Ukrajiny dostalo za vlády Trumpovho predchodcu demokrata Joea Bidena. Reuters dodal, že Trumpova administratíva začala na tejto iniciatíve pracovať ešte pred tým, ako sa vzťahy medzi Washingtonom a Kyjevom skomplikovali.



Podľa citovaných zdrojov táto iniciatíva je súčasťou snáh Trumpovej administratívy odobrať legálny status viac ako 1,8 miliónu migrantov, ktorým bol povolený vstup do Spojených štátov v rámci dočasných humanitárnych programov spustených za Bidenovej vlády.



Trump vo výkonnom nariadení vydanom 20. januára požiadal ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, aby všetky takéto programy ukončilo. Podľa interného e-mailu, ktorý mala k dispozícii agentúra Reuters, by voči migrantom, ktorým bol bol tento štatút odobraný, mohlo byť spustené zrýchlené deportačné konanie.



Okrem 240.000 Ukrajincov sa avizovaný plán môže dotknúť 530.000 migrantov z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely, ako aj 70.000 Afgancov, ktorí do USA utiekli pred fundamentalistickým hnutím Taliban.



Hovorkyňa amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť Tricia McLaughlinová uviedla, že ministerstvo sa v súčasnosti k tejto záležitosti nebude vyjadrovať. Biely dom a ukrajinské veľvyslanectvo na žiadosti o vyjadrenie nereagovali.