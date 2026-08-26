Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Zahraničie

Revolučné gardy: Irán a Omán dosiahli dohodu o Hormuzskom prielive

.
Na snímke sú nákladné lode na mori v Ománskom zálive neďaleko Hormuzského prielivu, zachytené zo skalnatého pobrežia pri meste Khor Fakkan v Spojených arabských emirátoch, 1. mája 2026. Foto: TASR/AP

Teherán a Maskat vedú rozhovory o regulácii dopravy cez Hormuzský prieliv už niekoľko týždňov.

Autor TASR
Káhira/Dubaj 26. augusta (TASR) – Irán a Omán dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách Hozmuzského prielivu a príjmoch z tranzitných poplatkov, oznámili v stredu iránske Revolučné gardy. Dôležitá námorná trasa však podľa nich nebude znovu otvorená, kým USA neprijmú ich podmienky, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Teherán a Maskat vedú rozhovory o regulácii dopravy cez Hormuzský prieliv už niekoľko týždňov. Touto morskou úžinou medzi Iránom a Ománom prechádzala pred februárovým začiatkom vojny na Blízkom východe pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.

Väčšina lodnej dopravy cez prieliv je odvtedy zastavená, čo zvýšilo globálne ceny energií. Teherán a Washington sa medzitým pokúšajú získať kontrolu nad prielivom a zaviedli vlastné blokády.

Hormuzský prieliv patrí Iránu a Ománu... Vedieme rokovania s Ománom asi mesiac a dosiahli sme výsledky, ktoré sú prijateľné pre obe strany,“ citovali hovorcu Revolučných gárd iránske štátne médiá. „Na týchto rokovaniach boli dosiahnuté dohody o podiele jednej a druhej krajiny na vodách prielivu a podiele Iránu a Ománu na príjmoch z neho,“ spresnil hovorca.

Revolučné gardy obvinili Washington z toho, že sa iránsko-ománske rozhovory snažia blokovať, čo podľa nich spôsobilo oddialenie dohody. „Ak Spojené štáty prestanú klásť prekážky a vrátia sa k dohode, môžeme otvoriť Hormuzský prieliv v rámci dosiahnutej dohody... Ak Spojené štáty naše podmienky neprijmú, Hormuzský prieliv nebude otvorený za žiadnych okolností,“ dodal hovorca.
.

Neprehliadnite

Schválili reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov

M. Martonová odstúpila z Dozornej rady Energetika Slovensko

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: M. Duchovič: Nejde mi iba o kliky