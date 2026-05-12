Revolučné gardy: Irán po novom rozšíril definíciu Hormuzského prielivu
Hormuzský prieliv už preto nie je vnímaný ako úzky úsek mora, pretože jeho vojenský význam sa výrazne rozšírili, uviedol v utorok predstaviteľ IRGC, podľa štátnej agentúry Fars.
Teherán 12. mája (TASR) - Irán zväčšil doterajšiu definíciu Hormuzského prielivu na „rozsiahlu operačnú oblasť“ oproti situácii pred vojnou na Blízkom východe, uviedol vysokopostavený predstaviteľ Revolučných gárd (IRGC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hormuzský prieliv už preto nie je vnímaný ako úzky úsek mora, pretože jeho vojenský význam sa výrazne rozšírili, uviedol v utorok predstaviteľ IRGC, podľa štátnej agentúry Fars. „V minulosti bol Hormuzský prieliv definovaný ako obmedzená oblasť okolo ostrovov, ako Hormuz či Hengam, no dnes sa tento pohľad zmenil,“ vyhlásil predstaviteľ.
Iránske úrady bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry Reuters o komentár.
Touto vodnou cestou pred vojnou prechádzala pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu a je zároveň bránou do Perzského zálivu a hlavnou námornou exportnou trasou pre krajiny ako Saudská Arábia, Irak a Katar.
Predstaviteľ IRGC uviedol, že prieliv je aktuálne vymedzený ako strategická zóna od mesta Džask na východe po ostrov Siri na západe. Ide tak už o druhé rozšírenie, ktoré Irán oznámil od začiatku konfliktu s USA a Izraelom.
Námorníctvo Revolučných gárd zverejnilo 4. mája mapu znázorňujúcu novú zónu kontroly, ktorá sa tiahne pozdĺž významného úseku pobrežia Ománskeho zálivu v Spojených arabských emirátoch (SAE). Išlo o oblasť od iránskej hory Mobarak a emirátu Fudžajra v SAE na východe po iránsky ostrov Kešm a emirát Umm al-Kuvajn v SAE na západe. Agentúra Reuters uvádza, že utorňajšie oznámenie podľa všetkého predstavuje ďalšie rozšírenie tejto oblasti.
Agentúry Fars a Tasním v utorok informovali, že šírka prielivu z pôvodných 20 až 30 míľ (32,1 km až 64,4 km) po novom dosahuje 200 až 300 míľ (321 km až 644 km). Rozšírená zóna má tvar polmesiaca, uviedla agentúra Tasním.
