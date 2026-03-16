Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
Revolučné gardy pohrozili útokmi na americké spoločnosti v regióne

Izraelskí vojaci pri práci vedľa svojej mobilnej delostreleckej jednotky na hranici s Libanonom v severnom Izraeli, pondelok 16. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 16. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) pohrozili v pondelok útokmi na americké spoločnosti v krajinách Perzského zálivu a vyzvali ich zamestnancov, aby sa zo sídiel týchto firiem evakuovali, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Zamestnanci amerických spoločností... sú vyzvaní, aby tieto oblasti okamžite opustili. Iránske revolučné gardy plánujú tieto miesta čoskoro zasiahnuť,“ uviedli IRGC na svojej oficiálnej webovej stránke Sepah News.

Zatiaľ nie je jasné, o ktoré americké spoločnosti ide, minulý týždeň však iránska tlačová agentúra Tasním zverejnila na Telegrame zoznam potenciálnych cieľov. Ten zahŕňal sídla technologických gigantov Amazon, Google, Microsoft a Nvidia v krajinách Perzského zálivu.
OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí