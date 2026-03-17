Revolučné gardy potvrdili smrť veliteľa jednotiek Basídž

Teherán 17. marca (TASR) - Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v utorok potvrdil smrť veliteľa polovojenských jednotiek Basídž Gholámrezu Solejmána, ktorý prišiel o život pri útoku izraelskej armády na Irán. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Vo svojom vyhlásení Revolučné gardy dodali, že generálmajor Solejmán zomrel „mučeníckou smrťou“ pri „teroristickom útoku americko-sionistického nepriateľa.“

Medzičasom exilová televízia Iran International so sídlom v Londýne s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že izraelský nálet z noci na utorok, pri ktorom údajne zahynul aj tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání, si vyžiadal i život jeho syna. Ten pôsobil ako asistent svojho otca.

Pri izraelskom útoku prišiel o život údajne aj Larídžáního zástupca v bezpečnostnej rade Alí Bátení a zástupca veliteľa jednotiek Basídž Kásem Kurejší.

Iránske úrady ani Revolučné gardy zatiaľ nepotvrdili smrť Alího Larídžáního, o ktorej v utorok ráno informovala izraelská armáda.
