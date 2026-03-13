< sekcia Zahraničie
Revolučné gardy sľubujú tvrdú reakciu na prípadné protesty v Iráne
Gardy vydali toto varovanie v čase pokračujúcich útokov na Irán, s ktorými Izrael a Spojené štáty začali 28. februára.
Autor TASR
Teherán 13. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v piatok upozornili, že budú na prípadné nové protesty proti vedeniu islamskej republiky reagovať silnejšie, než počas januárových protestov. Tieto protesty iránske bezpečnostné zložky násilne potlačili a zabili tisíce demonštrantov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zlý nepriateľ, ktorému sa nedarí dosiahnuť svoje ciele na bojisku, sa znova snaží zasievať strach a nepokoje v uliciach,“ uviedli gardy vo svojom vyhlásení odvysielanom v iránskej televízii. V prípade vypuknutia nových nepokojov prisľúbili „silnejší úder ako 8. januára“.
Gardy vydali toto varovanie v čase pokračujúcich útokov na Irán, s ktorými Izrael a Spojené štáty začali 28. februára. Jedným z cieľov tejto vojny je podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „vytvoriť pre iránsky ľud podmienky na zvrhnutie“ vlády islamskej republiky.
Aj americký prezident Donald Trump opakovane vyzval Iráncov, aby využili americko-izraelské útoky ako príležitosť na zvrhnutie súčasného iránskeho režimu.
V Teheráne koncom decembra 2025 vypukli protesty proti zlej ekonomickej situácii, ktoré sa následne rozšírili do ďalších miest v Iráne. Situácia eskalovala 8. januára, keď iránske úrady označili protesty za „výtržnosti“, z ktorých obvinili „teroristov“ pracujúcich v prospech Izraela a Spojených štátov.
Podľa iránskych predstaviteľov zahynulo počas zásahov na protestoch viac ako 3000 ľudí, pričom podľa tvrdenia vlády išlo zväčša o príslušníkov bezpečnostných zložiek a náhodných okoloidúcich.
Zahraničné mimovládne organizácia obvinili iránske bezpečnostné zložky zo zámernej paľby na demonštrantov. Americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) tvrdí, že na protestoch bolo zabitých vyše 7000 osôb.
