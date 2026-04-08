Revolučné gardy sú napriek prímeriu v pohotovosti, USA nedôverujú
Revolučné gardy sú elitná vojenská a ideologická zložka v Iráne, kde dohliadajú na vnútornú bezpečnosť a zahraničné operácie vrátane podpory spojencov v regióne.
Autor TASR
Teherán 8. apríla (TASR) - Iránske Revolučné gardy v stredu deklarovali, že napriek prímeriu medzi Iránom a Spojenými štátmi „držia prst na spúšti“ a sú pripravené na odvetu, „ak by nepriateľ znovu urobil nesprávne rozhodnutia“. Vyhlásili tiež, že Američanom nedôverujú. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
„Nepriateľ vždy zavádzal. Neveríme jeho sľubom. Na každú agresiu odpovieme vyššou úrovňou reakcie,“ dodali gardy v príspevku zverejnenom na sieti Telegram.
Prímerie vo vojne USA a Izraela proti Iránu oznámil v noci na stredu americký prezident Donald Trump, ktorý ustúpil od svojich hrozieb o ničivých úderoch na islamskú republiku a súhlasil s dvojtýždňovým podmienečným zastavením bojov.
Dohodu, ktorá zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, Trump oznámil približne 90 minút pred uplynutím svojho ultimáta za podpory pakistanských sprostredkovateľov.
Pokoj zbraní podľa pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa platí „všade“ vrátane Libanonu, čo neskôr poprel izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten však uviedol, že rozhodnutie USA podporuje.
Zatiaľ nie je jasné, kedy prímerie nadobudne plnú účinnosť. Ceny ropy po vyhláseniach klesli, aj keď stále zostávajú výrazne nad úrovňou spred začiatku vojny.
