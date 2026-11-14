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Revolučné gardy tvrdia, že dva tankery narazili v prielive na míny
Gardy neposkytli názvy ani pôvod týchto tankerov, z ktorých jeden bol podľa nich supertanker.
Autor TASR
Teherán 14. novembra (TASR) - Iránske Revolučné gardy v sobotu uviedli, že na dvoch ropných tankeroch došlo k výbuchom po tom, ako narazili na míny v Hormuzskom prielive, kde islamská republika obmedzila lodnú dopravu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pred malou chvíľou dva ropné tankery, ktoré si vypli svoje radarové a navigačné systémy a tajne sa pokúšali preplávať Hormuzským prielivom po nepovolenej trase, vybuchli a vznietili sa po náraze na námornú mínu,“ uviedlo námorníctvo Revolučných gárd.
Gardy neposkytli názvy ani pôvod týchto tankerov, z ktorých jeden bol podľa nich supertanker.
Irán od začiatku vojny so Spojenými štátmi blokuje strategický Hormuzský prieliv a trvá na tom, že plavidlá od neho musia získať povolenie na preplávanie týmto prielivom, pričom ak tak neurobia, stanú sa terčom útokov.
V uplynulých týždňoch iránske bezpečnostné zložky hlásili niekoľko požiarov alebo výbuchov na lodiach v tomto prielive, pričom často tvrdia, že plavidlo narazilo na míny, informuje AFP. V piatok Revolučné gardy zverejnili zábery, na ktorých je zobrazený veľký oblak dymu stúpajúci z plavidla, ktoré podľa nich prevážalo skvapalnený plyn a narazilo na mínu na juhu Hormuzského prielivu.
Armáda USA však tvrdí, že hlavné trasy v tomto prielive už odmínovala.
„Pred malou chvíľou dva ropné tankery, ktoré si vypli svoje radarové a navigačné systémy a tajne sa pokúšali preplávať Hormuzským prielivom po nepovolenej trase, vybuchli a vznietili sa po náraze na námornú mínu,“ uviedlo námorníctvo Revolučných gárd.
Gardy neposkytli názvy ani pôvod týchto tankerov, z ktorých jeden bol podľa nich supertanker.
Irán od začiatku vojny so Spojenými štátmi blokuje strategický Hormuzský prieliv a trvá na tom, že plavidlá od neho musia získať povolenie na preplávanie týmto prielivom, pričom ak tak neurobia, stanú sa terčom útokov.
V uplynulých týždňoch iránske bezpečnostné zložky hlásili niekoľko požiarov alebo výbuchov na lodiach v tomto prielive, pričom často tvrdia, že plavidlo narazilo na míny, informuje AFP. V piatok Revolučné gardy zverejnili zábery, na ktorých je zobrazený veľký oblak dymu stúpajúci z plavidla, ktoré podľa nich prevážalo skvapalnený plyn a narazilo na mínu na juhu Hormuzského prielivu.
Armáda USA však tvrdí, že hlavné trasy v tomto prielive už odmínovala.