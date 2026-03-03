< sekcia Zahraničie
Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli leteckú základňu USA v Bahrajne
Teherán 3. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v utorok vyhlásili, že zasiahli americkú leteckú základňu v Bahrajne. Na základňu vypustili 20 dronov a tri rakety, pričom došlo k „zničeniu hlavného veliteľského centra“ tejto základne. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.