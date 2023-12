Reynders: EK zasiahne proti Slovensku, ak poruší zásady právneho štátu

Brusel/Štrasburg 13. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) nezaváha zasiahnuť proti Slovenskej republike akýmkoľvek spôsobom vrátane obmedzenia eurofondov, ak by kroky vlády vedenej premiérom Robertom Ficom v oblasti právneho štátu porušovali pravidlá EÚ. V stredu to v rámci rozpravy o situácii na Slovensku v pléne Európskeho parlamentu (EP) povedal eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders, informuje spravodajca TASR.



Diskusiu v europarlamente o situácii na Slovensku po nástupe novej vlády začiatkom decembra presadila Európska ľudová strana (EPP). Iniciátorom tejto rozpravy bol europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente.



Do rozpravy sa prihlásilo 33 rečníkov, vrátane 12 zo 14 slovenských europoslancov.



Eurokomisár naznačil, že pripravované zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalšie úpravy fungovania justičných orgánov na Slovensku sú "znepokojujúce" a exekutíva EÚ tieto zámery analyzuje.



Európska komisia minulý týždeň v stredu (6.12) požiadala Slovensko, aby nepokračovalo v novelizácii Trestného zákona a zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry.



Štefanec pre TASR spresnil, že po stredajšej rozprave v pléne EP zákonodarný zbor EÚ prijme uznesenie k situácii na Slovensku v januári budúceho roka.