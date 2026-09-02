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Rezáí: Irán má vo vojne s USA novú stratégiu
Irán tvrdí, že podnikol odvetné údery na americké vojenské ciele v regióne vrátane tých v Bahrajne, Jordánsku, Kuvajte, Kurdistane a Spojených arabských emirátov.
Autor TASR
Teherán 2. septembra (TASR) - Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu a tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezáí v stredu varoval Spojené štáty, že vo vojne na Blízkom východe budú čeliť novej stratégii Teheránu. Vyjadril sa tak po najintenzívnejšej výmene útokov medzi USA a Iránom za posledné týždne, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„S touto zúfalou snahou sa nielenže nedostanete z hlbín pekla, ktoré ste si sami vytvorili, ale čoskoro uvidíte, že nová iránska stratégia na bojisku, v diplomacii a pri konfrontácii s ekonomickou blokádou otrasie vašimi základmi,“ napísal na sieti X.
V uplynulých dňoch došlo k eskalácii medzi USA a Iránom, pričom najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu krajiny.
Jeden útok zasiahol tiež Kúhestak, kde zahynuli štyri osoby a zranenia utrpelo ďalších 68 ľudí, ktorí boli v tom čase na svadbe. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí to označil za vojnový zločin.
Irán tvrdí, že podnikol odvetné údery na americké vojenské ciele v regióne vrátane tých v Bahrajne, Jordánsku, Kuvajte, Kurdistane a Spojených arabských emirátov.
Rezort diplomacie islamskej republiky obhajoval tieto odvetné útoky, ktoré podnikol v „súlade s prirodzeným právom na sebaobranu“ a vyzval krajiny v regióne, aby zabránili americkým ozbrojeným silám využívať ich územie na útoky proti Iránu.
Krajiny Perzského zálivu podľa AFP opakovane uviedli, že nedovolia využiť ich územie na útoky proti Iránu.
„S touto zúfalou snahou sa nielenže nedostanete z hlbín pekla, ktoré ste si sami vytvorili, ale čoskoro uvidíte, že nová iránska stratégia na bojisku, v diplomacii a pri konfrontácii s ekonomickou blokádou otrasie vašimi základmi,“ napísal na sieti X.
V uplynulých dňoch došlo k eskalácii medzi USA a Iránom, pričom najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu krajiny.
Jeden útok zasiahol tiež Kúhestak, kde zahynuli štyri osoby a zranenia utrpelo ďalších 68 ľudí, ktorí boli v tom čase na svadbe. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí to označil za vojnový zločin.
Irán tvrdí, že podnikol odvetné údery na americké vojenské ciele v regióne vrátane tých v Bahrajne, Jordánsku, Kuvajte, Kurdistane a Spojených arabských emirátov.
Rezort diplomacie islamskej republiky obhajoval tieto odvetné útoky, ktoré podnikol v „súlade s prirodzeným právom na sebaobranu“ a vyzval krajiny v regióne, aby zabránili americkým ozbrojeným silám využívať ich územie na útoky proti Iránu.
Krajiny Perzského zálivu podľa AFP opakovane uviedli, že nedovolia využiť ich územie na útoky proti Iránu.