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Rezáí: Irán má vo vojne s USA novú stratégiu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Irán tvrdí, že podnikol odvetné údery na americké vojenské ciele v regióne vrátane tých v Bahrajne, Jordánsku, Kuvajte, Kurdistane a Spojených arabských emirátov.

Autor TASR
Teherán 2. septembra (TASR) - Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu a tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezáí v stredu varoval Spojené štáty, že vo vojne na Blízkom východe budú čeliť novej stratégii Teheránu. Vyjadril sa tak po najintenzívnejšej výmene útokov medzi USA a Iránom za posledné týždne, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„S touto zúfalou snahou sa nielenže nedostanete z hlbín pekla, ktoré ste si sami vytvorili, ale čoskoro uvidíte, že nová iránska stratégia na bojisku, v diplomacii a pri konfrontácii s ekonomickou blokádou otrasie vašimi základmi,“ napísal na sieti X.

V uplynulých dňoch došlo k eskalácii medzi USA a Iránom, pričom najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu krajiny.

Jeden útok zasiahol tiež Kúhestak, kde zahynuli štyri osoby a zranenia utrpelo ďalších 68 ľudí, ktorí boli v tom čase na svadbe. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí to označil za vojnový zločin.

Irán tvrdí, že podnikol odvetné údery na americké vojenské ciele v regióne vrátane tých v Bahrajne, Jordánsku, Kuvajte, Kurdistane a Spojených arabských emirátov.

Rezort diplomacie islamskej republiky obhajoval tieto odvetné útoky, ktoré podnikol v „súlade s prirodzeným právom na sebaobranu“ a vyzval krajiny v regióne, aby zabránili americkým ozbrojeným silám využívať ich územie na útoky proti Iránu.

Krajiny Perzského zálivu podľa AFP opakovane uviedli, že nedovolia využiť ich územie na útoky proti Iránu.
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