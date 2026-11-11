< sekcia Zahraničie
Rezáí: Irán nedopustí, aby obohatený urán opustil krajinu
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu odhaduje, že Irán mal v čase, keď Izrael a USA v júni 2025 zaútočili na jeho jadrové zariadenia, 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent.
Autor TASR
Teherán 11. novembra (TASR) - Irán nedopustí, aby jeho zásoby obohateného uránu opustili krajinu. V stredu to vyhlásil tajomník iránskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť Mohsen Rezá Mohsen Rezáí a varoval Spojené štáty pred dôsledkami ďalších útokov na islamskú republiku. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Najvyšší vodca Iránu ajatolláh Modžtabá Chameneí vydal pokyn, podľa ktorého by sa urán obohatený na úroveň blížiacu sa k zbrojnej úrovni nemal vyvážať do zahraničia, uviedli v máji dva vysokopostavené iránske zdroje.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu odhaduje, že Irán mal v čase, keď Izrael a USA v júni 2025 zaútočili na jeho jadrové zariadenia, 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent. To je je oveľa vyššia úroveň, ako je potrebné na civilné účely. Nie je jasné, koľko z tohto uránu zničili americké útoky
Izrael, Spojené štáty a ďalšie západné krajiny dlhodobo obviňujú Irán zo snahy o získanie jadrových zbraní. Irán ich obvinenia popiera.
Washington vyriešením jadrovej otázky podmieňuje vedenie rokovaní o ukončení vojny s Teheránom. Irán už zaslal Spojeným štátom prostredníctvom Kataru návrh týkajúci sa jadrového programu, o ktorom sa bude rokovať až keď Washington splní sedem požiadaviek Teheránu, uviedol minulý týždeň pre agentúru Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ.
Najvyšší vodca Iránu ajatolláh Modžtabá Chameneí vydal pokyn, podľa ktorého by sa urán obohatený na úroveň blížiacu sa k zbrojnej úrovni nemal vyvážať do zahraničia, uviedli v máji dva vysokopostavené iránske zdroje.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu odhaduje, že Irán mal v čase, keď Izrael a USA v júni 2025 zaútočili na jeho jadrové zariadenia, 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent. To je je oveľa vyššia úroveň, ako je potrebné na civilné účely. Nie je jasné, koľko z tohto uránu zničili americké útoky
Izrael, Spojené štáty a ďalšie západné krajiny dlhodobo obviňujú Irán zo snahy o získanie jadrových zbraní. Irán ich obvinenia popiera.
Washington vyriešením jadrovej otázky podmieňuje vedenie rokovaní o ukončení vojny s Teheránom. Irán už zaslal Spojeným štátom prostredníctvom Kataru návrh týkajúci sa jadrového programu, o ktorom sa bude rokovať až keď Washington splní sedem požiadaviek Teheránu, uviedol minulý týždeň pre agentúru Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ.