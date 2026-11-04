< sekcia Zahraničie
Rezáí: Vojna s Iránom priniesla Trumpovi prehru vo voľbách do Kongresu
Republikánska strana stratila v utorňajších voľbách doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte.
Autor TASR
Teherán 4. novembra (TASR) - Predseda iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezáí v stredu vyhlásil, že americký prezident Donald Trump prehral vo vojne s Teheránom aj na politickej scéne vo voľbách do Kongresu USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Iránsky národ uštedril Trumpovi strategickú prehru na bojisku a v Hormuzskom (prielive) a politickú porážku vo Washingtone. Američanom medzitým zostali na pleciach účty za jeho vojnu,“ vyhlásil Rezáí na platforme X. „Každý, kto sa postaví proti Iránu, za to zaplatí – od bojiska až po vlastný prah,“ dodal.
Republikánska strana stratila v utorňajších voľbách doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte. Ovládnu ich opoziční demokrati, ktorí uspeli aj v doterajších republikánskych baštách vrátane štátov Texas a Kansas.
Trump v utorok neskoro večer pre stanicu Fox News pripustil, že vojna v Iráne zohrala úlohu v porážke Republikánskej strany. „Myslím si, že sčasti za to mohol Irán, ale zároveň ľudia pochopili dôležitosť toho, čo som v súvislosti s Iránom urobil,“ uviedol. Viceprezident J. D. Vance v stredu dokonca označil vojnu proti Iránu za hlavnú príčinu porážky Republikánskej strany.
„Iránsky národ uštedril Trumpovi strategickú prehru na bojisku a v Hormuzskom (prielive) a politickú porážku vo Washingtone. Američanom medzitým zostali na pleciach účty za jeho vojnu,“ vyhlásil Rezáí na platforme X. „Každý, kto sa postaví proti Iránu, za to zaplatí – od bojiska až po vlastný prah,“ dodal.
Republikánska strana stratila v utorňajších voľbách doterajšiu väčšinu v oboch komorách Kongresu USA - Snemovni reprezentantov a Senáte. Ovládnu ich opoziční demokrati, ktorí uspeli aj v doterajších republikánskych baštách vrátane štátov Texas a Kansas.
Trump v utorok neskoro večer pre stanicu Fox News pripustil, že vojna v Iráne zohrala úlohu v porážke Republikánskej strany. „Myslím si, že sčasti za to mohol Irán, ale zároveň ľudia pochopili dôležitosť toho, čo som v súvislosti s Iránom urobil,“ uviedol. Viceprezident J. D. Vance v stredu dokonca označil vojnu proti Iránu za hlavnú príčinu porážky Republikánskej strany.