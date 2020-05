Rezidencia veľvyslanca Francúzska v Caracase je bez plynu a elektriny

Paríž 14. mája (TASR) - Francúzsko si v pondelok a v stredu predvolalo veľvyslanca Venezuely, aby mu tlmočilo svoj protest v súvislosti s odstavením dodávok elektriny a plynu do rezidencie francúzskeho veľvyslanca v Caracase. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Francúzsko patrí medzi desiatky krajín, ktoré neuznávajú sporné znovuzvolenie Nicolása Madura za prezidenta v roku 2018 a za najvyššieho predstaviteľa Venezuely považujú vodcu opozície Juana Guaidóa.



Maduro predtým francúzskeho veľvyslanca Romaina Nadala obvinil zo zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny. Krátko na to - od začiatku mája - boli prerušené dodávky plynu a elektriny do Nadalovej rezidencie, spresnili nemenovaní diplomati.



"Francúzsko dôrazne odsudzuje opatrenia prijaté v posledných dňoch, ktoré bránia normálnemu fungovaniu našej diplomatickej misie v Caracase," uviedol vo vyhlásení zástupca hovorcu ministerstva zahraničných vecí Olivier Gauvin s tým, že tieto opatrenia sú v rozpore s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.



Francúzske úrady podľa Gauvina očakávajú, že spomínané opatrenia budú okamžite odvolané, aby sa obnovila bežná prevádzka vo francúzskej diplomatickej misii.



Agentúre Reuters sa v súvislosti s touto kauzou nepodarilo kontaktovať venezuelské veľvyslanectvo v Paríži.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v januári tohto roku prijal Guaidóa v Elyzejskom paláci a na stretnutí zopakoval výzvy na slobodné a transparentné voľby vo Venezuele.



Diplomati uviedli, že toto prijatie i skutočnosť, že francúzski diplomati boli na letisku, keď sa Guaidó vo februári vrátil do Caracasu, zrejme viedlo Madurovu vládu k tomu, aby zvýšila tlak na európske krajiny zastúpené vo venezuelskom hlavnom meste.



"Existuje príliš veľa faktorov na to, aby sme si mysleli, že je to náhoda, a postihlo to aj ďalšie diplomatické misie," uviedol nemenovaný francúzsky vládny úradník.



Podľa denníka Le Monde sa na rovnakej ulici v Caracase nachádza aj od roku 2019 opustená ambasáda USA, ako aj zastupiteľstvá Rakúska a Juhoafrickej republiky. Ulica je uzavretá a venezuelské bezpečnostné zložky na nej postavili zátarasy. Táto situácia trvá už niekoľko týždňov a viacerých miestnych obyvateľov prinútila, aby sa pre odstávku elektriny a plynu presťahovali. Le Monde poznamenal, že francúzske veľvyslanectvo má pre núdzové prípady na svojom pozemku naftový generátor na výrobu elektriny.