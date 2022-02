Režim mimoriadnej situácie platí v ďalších štyroch ruských regiónoch

Moskva 21. februára (TASR) - V súvislosti s očakávaným prílevom utečencov zo samozvaných proruských republík v Donbase vyhlásili režim mimoriadnej situácie ďalšie štyri regióny v Rusku: Volgogradská, Oriolská, Ulianovská a Saratovská oblasť. Informoval o tom spravodajský web Meduza.io.



Predtým takéto rozhodnutie urobili ďalšie štyri ruské regióny, informoval spravodajský web Meduza.io, pričom spresnil, že ide Voronežskú, Kurskú, Penziansku a Rostovskú oblasť.



Večer 18. februára lídri samozvanej Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky oznámili začiatok evakuácie časti obyvateľov na ruské územie. Ako dôvod uviedli "rastúce napätie v regióne". Podľa ich vyhlásení by do Ruska malo byť evakuovaných "niekoľko stoviek tisíc ľudí", predovšetkým žien a detí.



Následne ruský prezident Vladimir Putin nariadil, aby bolo každému evakuantovi prichádzajúcemu z Donbasu vyplatených 10.000 rubľov (111 eur).



V posledných dňoch došlo na styčnej línii v Donbase k eskalácii bojov a ozbrojených incidentov, z ktorej sa navzájom obviňujú ukrajinské vládne sily aj proruskí separatisti.



Samozvané separatistické jednotky vyhlásili na svojom území všeobecnú mobilizáciu s odôvodnením, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripravuje útok na nimi ovládané územia. Kyjev takýto úmysel popiera a tvrdí, že ide len o zámienku pre hroziacu ruskú inváziu na Ukrajinu.



Viacerí vysokopostavení predstavitelia Ukrajiny i Západu, ako aj novinári tvrdia, že existujú aj náznaky, že Rusko sa pripravuje na to, aby si našlo zámienku pre útok na Ukrajinu.