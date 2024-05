Režisér Rasúlof žiada svetových filmárov o podporu kolegov v Iráne

Cannes 15. mája (TASR) - Oceňovaný iránsky filmový režisér Mohammad Rasúlof (51), ktorý nedávno tajne ušiel zo svojej vlasti a momentálne sa nachádza na neznámom mieste v Európe, vyzval v utorok filmárov na celom svete, aby podporili jeho iránskych kolegov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Rasúlof ešte v pondelok oznámil, že z Iránu tajne utiekol, a to len pár dní potom, ako ho tam odsúdili na osem rokov väzenia za obvinenia týkajúce sa ohrozenia národnej bezpečnosti. "Do Európy som dorazil pred pár dňami po dlhej a komplikovanej ceste," informoval. Dodal, že si musel zvoliť medzi väzením a útekom z Iránu, pričom "s ťažkým srdcom" sa napokon rozhodol pre exil.



Rasúlof následne v utorok uviedol, že sa bojí o bezpečnosť a zdravie svojich kolegov v Iráne. Na celosvetovú komunitu filmárov pritom naliehal, aby iránskym tvorcom poskytla "silnú podporu".



Z Iránu sa podarilo utiecť iba niekoľkým z filmárov, s ktorými tento režisér pracoval na svojom najnovšom filme "The Seed of the Sacred Fig". Snímka bude onedlho súťažiť na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, pričom iránske úrady sa Rasúlofa dlho snažili prinútiť, aby ju z festivalu stiahol.



Riaditeľ festivalu v Cannes Thierry Fremaux informoval, že organizátori festivalu spolupracujú s francúzskym ministerstvom zahraničných vecí na tom, aby sa Rasúlof mohol budúci týždeň na premiére svojho filmu zúčastniť. Samotný filmár zatiaľ svoju účasť nevedel potvrdiť.



Vo februári 2020 získal Rasúlof hlavnú cenu na filmovom festivale v Berlíne, a to za film Niet zla medzi nami, ktorý sa zaoberá trestom smrti. Pre zákaz pracovať v Iráne tento film nakrúcal v tajnosti a pre ďalší zákaz opustiť krajinu si cenu ani nemohol prevziať osobne.