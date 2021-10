Režisér Polanski bol vo Francúzsku obvinený z ohovárania

Na archívnej snímke režisér Roman Polanski. Foto: TASR/AP

Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsky magistrátny súd obvinil režiséra poľského pôvodu Romana Polanského z ohovárania. Mal sa ho dopustiť, keď označil za klamárku britskú herečku, ktorá ho predtým obvinila zo sexuálneho zneužívania. S odvolaním sa na režisérovho právnika o tom v piatok informovala agentúra AFP.Polanského vydanie žiadajú USA v súvislosti so znásilnením 13-ročného dievčaťa, ktorého sa údajne dopustil ešte v roku 1977. Polanski čelil aj obvineniam z ďalších sexuálnych útokov, ktorých obeťou bola aj britská herečka Charlotte Lewisová, označená Polanským za klamárku.Polanského právnik Hervé Temime pre agentúru AFP uviedol, že vznesenie obvinenia je v prípadoch ohovárania "automatické". Konanie na súde privítal ako spôsob, v ďaka ktorému vyjde pravda najavo.uviedol Temime s tým, že jeho klient je v súvislosti s kauzou "úplne pokojný".Súdny proces však môže trvať mesiace alebo dokonca roky.Lewisovej právnik Benjamin Chouai uviedol, že v dlhom rozhovore, ktorý v roku 2019 zverejnil časopis Paris Match, Polanski označil jeho mandantku za "klamárku" a "fabulátorku".Lewisová, ktorá sa narodila v roku 1967, účinkovala v Polanského filme Piráti z roku 1986. V roku 2010 Polanského obvinila, že v 80. rokoch, keď mala len 16 rokov, ju pohlavne zneužil vo svojom byte v Paríži.Polanski vo svojom rozhovore pre Paris Match odkazoval na citáty pripisované Lewisovej v rozhovore pre britský bulvárny denník News of the World z roku 1999, v ktorom sa vyjadrila v tom zmysle, že bola režisérom fascinovaná a túžila s ním mať milenecký pomer. Herečka však v roku 2010 uviedla, že citáty, ktoré jej boli v rozhovore pripisované, neboli presné.Polanski má francúzske aj poľské občianstvo. Medzi jeho najznámejšie filmy patria: Rosemariino dieťa (1968), Čínska štvrť (1974), Pianista (2002). Bol päťkrát nominovaný na Oscara, americká filmová akadémia mu toto ocenenie udelila za film Pianista. Na tradičnom galavečere v Los Angeles sa nezúčastnil, lebo od roku 1978 uniká pred americkou justíciou.Polanského stíhanie za znásilnenie 13-ročného dievčaťa a podozrenia zo spáchania ďalších násilných sexuálnych činov ho "dobehli" aj vlani, keď skupina francúzskych herečiek demonštratívne odišla zo slávnostného udeľovania francúzskych filmových cien César, na ktoré bol nominovaný aj Polanského film J'Accuse! (Žalujem!) uvádzaný aj pod názvom Dôstojník a špión. Polanski vtedy avizoval, že sa na galavečer nezúčastní, lebo sa chce vyhnúť "verejnému lynču" zo strany médií i aktivistov.Protesty proti Polanskému vtedy súviseli s najnovšími obvineniami zo znásilnenia, ktoré voči nemu v roku 2019 vzniesla francúzska herečka a fotografka Valentine Monnierová.