Režiséri Scorsese a Eastwood varujú, že kiná zrejme pandémiu neprežijú

Los Angeles 1. októbra (TASR) - Oscaroví filmoví režiséri James Cameron, Clint Eastwood a Martin Scorsese v stredu spojili sily s majiteľmi kín a spoločne požiadali o finančnú pomoc v kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Uviedli, že sa obávajú o budúcnosť tohto priemyslu. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.



V liste adresovanom lídrom amerického Senátu a Snemovne reprezentantov napísali, že pandémia zasadila ničivý úder kinám a tie bez financií "zrejme neprežijú nepriaznivý vplyv pandémie".



List podpísalo vyše 70 režisérov a producentov spoločne s Národným združením majiteľov kín (NATO), Americkým cechom režisérov (DGA) a Americkou filmovou asociáciou (MPA), ktorá chráni záujmy filmových štúdií.



Pandémia si vynútila zatvorenie kín v polovici marca. Veľké siete kín, vrátane AMC Entertainment a Regal Cinemas, sa už znovu v mnohých amerických mestách otvorili s obmedzenou kapacitou, ale nie na najväčších trhoch ako Los Angeles a New York.



Snaha dostať Američanov naspäť do kín priniesla sklamanie a hollywoodske štúdiá odložili premietanie veľkofilmov ako "Black Widow" a "Top Gun: Maverick" na rok 2021.



V liste sa uvádza, že 69 percent malých a stredných spoločností vlastniacich kiná bude nútených požiadať o vyhlásenie bankrotu alebo natrvalo zatvoriť, ak v dohľadnom čase nedostanú pomoc.



"Kiná sú základným priemyslom, ktorý predstavuje to najlepšie, čo americké talenty a tvorivosť môžu ponúknuť. Ale teraz sa bojíme o ich budúcnosť," uviedli umelci.



List podpísali aj producenti filmov o agentovi Jamesovi Bondovi Barbara Broccoli a Michael G. Wilson, režisérka snímky Wonder Woman Patty Jenkins a režisér aj producent akčných filmov Michael Bay, informovala agentúra Reuters.



Požiadali americký Kongres, aby presmeroval nevyužité peniaze z balíka pandemickej pomoci schváleného tento rok už skôr, alebo aby schválil nové návrhy, ktoré pomôžu kinám zvládnuť obdobie pandémie.