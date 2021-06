Režisérke A. Sedláčkovej udelili francúzsky Rad umenia a literatúry

Praha 4. júna (TASR) - Českú filmovú režisérku Andreu Sedláčkovú vyznamenali vo Francúzsku Radom umenia a literatúry v hodnosti rytier. "Mám veľkú radosť a veľmi si to vážim," povedala Sedláčková v piatok pre denník Právo.



Rad umenia a literatúry (Ordre des Arts et des Lettres) je francúzskym čestným vyznamenaním, ktoré navrhli v roku 1957. Prezident Charles de Gaulle ho schválil pri reštrukturalizácii vyznamenaní v roku 1963.



Rad udeľuje minister kultúry ako "odmenu osobám, ktoré sa významne presadili svojou činnosťou v umeleckej alebo literárnej oblasti, či významne prispeli k vplyvu umenia a literatúry vo Francúzsku a vo svete".



Laureátmi nemusia byť iba Francúzi; z českých umelcov ho v tejto hodnosti dostali filmový režisér Jiří Menzel, šansoniérka Hana Hegerová, hudobný skladateľ Petr Eben, filmová publicistka Eva Zaoralová, fotograf Jan Saudek a ďalší.



Andrea Sedláčková (54) je režisérka, scenáristka a herečka. V roku 1989 emigrovala do Francúzska, kde doteraz striedavo žije. Medzi jej celovečerné filmy patria Oběti a vrazi (2000), Musím tě svést (2002), Fair Play (2014) či Zbabělci (2021).