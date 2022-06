Reznikov: Ďalšie zbrane pomôžu Ukrajine získať späť okupované územia

Brusel 16. júna (TASR) - Zbrane dodané Spojenými štátmi pomôžu Ukrajine získať späť Rusmi okupované územia vrátane Krymu a Donbasu. Uviedol to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov vo štvrtok v rozhovore pre americkú stanicu CNN, informuje TASR.



"Chystáme sa oslobodiť všetky naše územia, všetko vrátane Krymu," uviedol Reznikov v rozhovore s reportérom CNN Matthewom Chanceom v Bruseli.



"Krym je pre Ukrajinu strategickým cieľom, pretože je to ukrajinské územie... Ale budeme postupovať krok za krokom," povedal.



Ako ďalej priblížil, prvým krokom bude stabilizácia situácie, aby sa predišlo ďalším stratám na životoch. Druhou etapou je podľa neho zatlačenie ruských jednotiek naspäť na pozície, na ktorých boli pred inváziou z 24. februára.



Diskusie s ukrajinskými partnermi o tom, "ako oslobodiť územia vrátane Krymu", sa podľa Reznikova uskutočnia až v tretej etape. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že nezaútočia zbraňami voči Rusku, Ukrajina však nepovažuje Krym za ruské územie, píše CNN.



Na otázku, či by pokus o opätovné dobytie Krymu vojenskými prostriedkami Rusko, ktoré považuje tento polostrov za súčasť Ruskej federácie, ešte viac nevyprovokovalo, Reznikov odpovedal, že na tom nezáleží.



"To je jedno. Pretože (Rusi) budú toho svedkami v Chersone, uvidia to v Záporoží aj v Mariupole..., lebo to sú ukrajinské územia a Krym je tiež ukrajinský," dodal pre CNN.