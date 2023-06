Reznikov: Hlavná udalosť ukrajinskej protiofenzívy ešte len príde

Kyjev 28. júna (TASR) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov uviedol, že oslobodenie viacerých obcí spod ruskej okupácie v uplynulých týždňoch ešte nebolo hlavnou udalosťou plánovanej protiofenzívy Kyjeva. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka Financial Times (FT), ktorý v stredu zverejnil rozhovor s Reznikovom.



"Keď to nastane, všetci to uvidíte... Každý všetko uvidí," povedal Reznikov v reakcii na správy médií o pomalom postupe proti dobre opevneným ruským pozíciám.



Reznikov tiež potvrdil, že do boja ešte neboli nasadené hlavné rezervy armády vrátane brigád, ktoré boli vycvičené na Západe a sú vybavené modernými tankami a obrnenými vozidlami od NATO.



Víkendová vzbura žoldnierskej Vagnerovej skupiny podľa neho odhalila zásadnú slabinu režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. "Je to ako snehová guľa," povedal Reznikov. "Čím je väčšia, tým rýchlejšie sa kotúľa," dodal.



Upozornil však, že Ukrajina sa pri svojom postupe nesmie spoliehať na ďalšie vzbury a nepokoje v Rusku. "Musíme veriť svojim vlastným bezpečnostným a obranným silám, rovnako ako naším partnerom poskytujúcim zbrane," povedal a dodal, že tieto činitele sú viac predvídateľné než situácia v Rusku.



Ukrajinská armáda podľa jeho slov Rusku aj naďalej spôsobuje ťažké strany a jej cieľom je oslobodenie okupovaného ukrajinského územia. Tiež uviedol, že ukrajinské sily dosiahli územné zisky, ktoré však generálny štáb nezverejnil s cieľom neodhaliť nové pozície vojakov.