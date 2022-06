Reznikov: Krajiny NATO považujú Ukrajinu už fakticky za člena Aliancie

Kyjev 17. júla (TASR) - Krajiny Severoatlantickej aliancie považujú Ukrajinu už fakticky za člena NATO, uviedol v piatok ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. TASR správu prevzala zo stanice CNN.



Reznikov spresnil, že spojenci NATO mu to povedali na summite v Bruseli.



"Je dôležité vyzdvihnúť, že k takémuto stretnutiu došlo prvýkrát so štyrmi štátmi, ktoré nie sú členmi Aliancie: s Ukrajinou, Gruzínskom, so Švédskom a s Fínskom," uviedol Reznikov na sociálnej sieti Facebook. Zároveň dodal, že čoskoro sa bude posudzovať členstvo Švédska a Fínska v NATO.



"Som rád, že moji kolegovia potvrdili, že Ukrajina už fakticky je členom tejto rodiny," podotkol ukrajinský minister obrany. Nespresnil však, kto charakterizoval Ukrajinu takýmto spôsobom, všíma si CNN.



Ašpirácia na členstvo v NATO je zakotvená v ústave Ukrajiny, samotný štát však členom Aliancie nie je.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vo štvrtok zopakoval záväzok NATO poskytovať vojenskú techniku na sebaobranu Ukrajiny. Oznámil tiež, že NATO nasadí na svoje východné krídlo viac vojakov.