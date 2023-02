Reznikov: Kyjev nepoužije nové zbrane dlhého doletu na ruskom území

Kyjev 5. februára (TASR) - Kyjev nepoužije nové zbrane dlhého doletu dodané Západom na útoky na ciele na území Ruska. V nedeľu to vyhlásil ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Naši partneri v piatok rozhodli, že nám dodajú zbrane, ktoré majú dosah 150 kilometrov," povedal Reznikov na tlačovej konferencii. "Našim partnerom vždy hovoríme, že sa zaväzujeme nepoužiť ich zbrane voči územiu Ruska, ale výlučne proti ruským jednotkám na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny, so zámerom deokupácie nášho územia," zdôraznil.



Spojené štáty v piatok oznámili novú zásielku zbraní a munície pre Ukrajinu v hodnote 2,2 miliardy dolárov. Zahŕňa ďalšie strely pre salvové raketomety HIMARS, ďalšie systémy protivzdušnej obrany a obrnené vozidlá. Podľa Pentagónu sú súčasťou aj nové vysoko presné bomby s raketovým motorom (GLSDB) odpaľované z pozemných zariadení. Tie dokážu zasiahnuť cieľ do vzdialenosti až 150 kilometrov a ohroziť tak ruské pozície ďaleko za frontovou líniou.



Francúzsko a Taliansko majú zase dodať mobilné raketové systémy zem-vzduch.



Reznikov poznamenal, že váhanie Západu čo sa týka dodávky bojových stíhačiek, môže stáť "ďalšie životy". "Som si istý, že túto vojnu vyhráme, som si istý, že oslobodíme všetky okupované územia," povedal novinárom v Kyjeve. Apeloval na to, že ruskú agresiu je potrebné zastaviť "okamžite". Bez poskytnutia stíhačiek však podľa neho dôjde k ďalším stratám na životoch.



Ukrajina podľa slov ministra očakáva počas februára ďalšiu ruskú ofenzívu, čo súvisí so symbolikou prvého výročia ruskej vojny. Ako uviedol, "nie všetky západné zbrane" dorazia dovtedy, kým sa tento mesiac začne ďalšia možná ruská ofenzíva. Dodal však, že Kyjev má zdroje na to, aby na takéto kroky Moskvy zareagoval. "Sme pripravení brániť sa," doplnil Reznikov.