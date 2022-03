Reznikov: Museli sme potopiť našu loď, aby nepadla do rúk nepriateľa

Kyjev 4. marca (TASR) - Ukrajinské námorníctvo vo štvrtok zámerne potopilo vlajkovú loď svojej čiernomorskej flotily, aby tak zabránilo tomu, že by sa vojnového plavidla zmocnila ruská armáda. Oznámil to v piatok ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov, napísal denník The New York Times.



"V uplynulých dňoch sme museli urobiť veľa ťažkých rozhodnutí... Veliteľ vlajkovej lode s názvom Hetman Sahajdačnyj vykonal rozkaz potopiť túto loď, aby sa opravovaná fregata nedostala do rúk nepriateľa... Vybudujeme však novú flotilu, ktorá bude moderná a výkonná," napísal na sociálnej sieti Reznikov.



Keď sa začala ruská invázia, fregata Hetman Sahajdačnyj kotvila v prístave v meste Mykolajiv, kde ju opravovali. Servisné práce však podľa Kyjeva nebolo možné dokončiť dostatočne rýchlo, aby bolo možné túto vojnovú loď poslať do boja.



Hetman Sahajdačnyj bola fregata triedy Burevestnik, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1993. Jej domovským prístavom bol pred ruskou anexiu Krymu v roku 2014 Sevastopol.