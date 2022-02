Reznikov ocenil pozitívne rozhovory s bieloruským ministrom obrany

Kyjev 14. februára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov ocenil v pondelok "pozitívne" kolo telefonických rozhovorov so svojím bieloruským partnerom Viktorom Chreninom, zameraných na zmiernenie napätia spôsobeného masovými rusko-bieloruskými vojenskými cvičeniami. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Prediskutovali sme body nášho programu a stanovili sme si budúce kroky. Vnímam to ako pozitívny signál a prvý krok smerujúci k plodnej spolupráci," uviedol ukrajinský minister obrany Reznikov v oznámení.



Reznikov napísal, že jeho rezortný kolega Chrenin ho "uistil, že Ukrajine od Bieloruska nič nehrozí".



Obaja sa dohodli, že pošlú svojich pridelencov obrany na pozorovanie vojenských cvičení tej druhej strany – bude to gesto dobrej vôle, informovalo ukrajinské ministerstvo obrany.



Najnovší telefonát oboch ministrov sa konal na piaty deň spoločných cvičení Ruska a Bieloruska pri severnej hranici Ukrajiny, v tom najbližšom bode, z akého môže nejaká útočná armáda preniknúť do ukrajinského hlavného mesta Kyjev.



Tieto masívne cvičenia, za prítomnosti tankov a rakiet, prehlbujú obavy, že Rusko sa pripravuje na útok na Ukrajinu, ktorá sa podľa varovaní Washingtonu môže začať "v ktorýkoľvek deň".