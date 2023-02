Reznikov ohlásil audit pre korupciu; svoje odstúpenie nepotvrdil

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v nedeľu oznámil, že v súvislosti s korupčnými škandálmi prebieha v súčasnosti audit kontraktov na armádne obstarávanie. Zároveň však odmietol potvrdiť medializované správy, že by čoskoro mohol byť odvolaný zo svojho ministerského postu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Začali sme vnútorný audit" všetkých zmlúv na obstarávanie, povedal Reznikov novinárom. Či zostane naďalej vo funkcii, však odmietol objasniť. "Len jediná osoba - najvyšší veliteľ (ukrajinských ozbrojených síl), prezident Volodymyr Zelenskyj, - rozhoduje o tom, či budem ministrom obrany alebo nie," uviedol v tejto súvislosti.



"Moje právnické vzdelanie mi umožňuje optimisticky myslieť na to, že určite nájdem pre seba zaujímavý projekt, ktorý nám umožní nielen vyhrať vojnu, ale neskôr aj potrestať vojenské a politické vedenie Ruskej federácie," povedal Reznikov.



Internetové noviny Ukrajinska Pravda v nedeľu s odvolaním sa na nemenované vládne a vojenské zdroje napísali, že Reznikov bude údajne na budúci týždeň pravdepodobne odvolaný zo svojej funkcie. Na jeho poste by ho mal pravdepodobne nahradiť šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov.



AFP pripomína, že v januári boli pre korupčné škandály odvolaní viacerí štátni predstavitelia vrátane členov rezortu obrany. Podľa médií ministerstvo podpísalo zmluvy na nákup potravín za ceny, ktoré boli dvoj- až trojnásobne vyššie než sú súčasné ceny bežných potravín.



Odvolaný bol napríklad Bohdan Chmeľnyckyj, ktorý na ministerstve obrany zodpovedal za armádne obstarávanie. Funkciu opustili aj námestník ministra obrany zodpovedný za poskytovanie logistickej podpory pre armádu Viačeslav Šapovalov.



Reznikov (56), ktorý je ukrajinským ministrom obrany od 4. novembra 2021, by sa údajne mohol stať šéfom rezortu spravodlivosti. Doterajší šéf tohto rezortu Denys Maľuska by sa mal následne stať ukrajinským veľvyslancom v niektorej z európskych krajín, napísala Ukrajinska Pravda.