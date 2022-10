Reznikov: Postup ukrajinskej armády na juhu spomalilo daždivé počasie

Kyjev/Londýn 26. októbra (TASR) - Postup ukrajinskej armády v rámci protiofenzívy na juhu Ukrajiny sa spomalil pre daždivé počasie, priznal ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v rozhovore pre americkú televíziu Fox News.



Zdôraznil však, že ukrajinská armáda pokračuje vo svojej taktike, vďaka ktorej získa späť ďalšie obce a mestá a územia a "metre a kilometre" svojho územia.



Ako uviedla britská stanica BBC monitorovaná agentúrou TASR, Reznikov zároveň povedal, že neverí, že sa ruské jednotky pustia do uličných bojov v Chersone, pretože to pre nich nie je výhodné.



Vysvetlil, že všetky mosty cez rieku Dneper ukrajinská armáda chráni vďaka moderným systémom, ako je napríklad HIMARS. Pre ruské jednotky je preto ich zotrvávanie v Chersone "skutočným rizikom, pretože nebudú mať možnosť ujsť - ako to urobili napríklad v (meste) Iziume a ďalších mestách."



Poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč v utorok uviedol, že oslobodzovanie Chersonu by mohlo byť jednou z najťažších bitiek počas tejto vojny.



Dodal, že Rusko síce z mesta sťahuje zamestnancov civilnej okupačnej správy a iných štruktúr a vysťahúva odtiaľ aj civilistov, ale naďalej tam sústreďuje značný počet svojich vojakov. Podľa Arestovyča nič nenasvedčuje tomu, že by sa ruské jednotky chystali Chersonu dobrovoľne vzdať.



Podľa informácií zverejnených nedávno operačným velením Juh ukrajinské jednotky už v rámci protiútoku v Chersonskej oblasti oslobodili viac ako 90 obcí.