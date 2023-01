Reznikov pre BBC: Ukrajina je de facto členom aliancie NATO

Kyjev 13. januára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v rozhovore pre britskú stanicu BBC povedal, že Ukrajina sa de facto stala členom NATO a vyjadril presvedčenie, že Západ jej dodá ďalšie zbrane. TASR správu prevzala z webovej stránky BBC.



Západné krajiny boli spočiatku znepokojené, že Rusko by mohlo vojenskú pomoc Ukrajine považovať za stupňovanie napätia. Teraz však podľa BBC zmenili svoj spôsob myslenia.



Reznikov v rozhovore pre BBC vyjadril presvedčenie, že Ukrajina dostane zbrane, o ktoré sa už dlho usiluje, vrátane tankov a bojových lietadiel.



Znepokojenie o ďalšom stupňovaní napätia považuje Reznikov za "akýsi" protokol. "Ukrajina ako krajina, a ozbrojené sily Ukrajiny, sa stali členom NATO. V skutočnosti, nie podľa práva (de iure). Pretože máme výzbroj a znalosti, ako ju používať," povedal ukrajinský minister obrany.



Ruskí predstavitelia tvrdia, že na Ukrajine bojujú proti NATO, pretože Západ jej poskytuje zbrane. Ukrajina sa dlhodobo snaží stať členom Severoatlantickej aliancie a ruský prezident Vladimir Putin to označil za bezpečnostnú hrozbu, píše BBC.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vlani v septembri oficiálne podal žiadosť o "zrýchlený" vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). Urobil tak po ruskej anexii okupovaných regiónov na východe Ukrajiny.