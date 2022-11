Reznikov: Rusi sa budú z Chersonu sťahovať najmenej týždeň

Kyjev 10. novembra (TASR) - Ruskej armáde potrvá najmenej týždeň, kým sa stiahne z juhoukrajinského mesta Cherson. Myslí si to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Agentúre Reuters vo štvrtok taktiež povedal, že nadchádzajúce zimné obdobie zrejme spomalí bojové operácie, čo umožní obom stranám preskupiť sily, informuje TASR.



Rusi majú podľa neho v Chersonskej oblasti 40.000 vojakov, pričom ruské jednotky sú aj v samotnom hlavnom meste oblasti a jeho okolí. "Nie je ľahké stiahnuť tieto jednotky z Chersonu za deň alebo dva. Treba na to najmenej týždeň," povedal s tým, že je však ťažké predvídať úmysly Ruska.



Moskva v stredu oznámila, že stiahne svoje jednotky spoza rieky Dneper. Týka sa to aj Chersonu, ktorý je jedinou oblastnou metropolou na Ukrajine obsadenou Rusmi od začiatku invázie vo februári. Ruské jednotky sa začali z Chersonu sťahovať vo štvrtok.



Odchod Rusov z Chersonu by umožnil obom stranám presunúť svoje sily inam, uviedol Reznikov a vysvetlil, že Ukrajina má milión vojakov, ktorí musia chrániť celkovo 2500 kilometrov dlhé hranice s Bieloruskom, Ruskom a okupovanými oblasťami.



Reznikov podľa vlastných slov nepovažuje za reálny ruský jadrový útok na Ukrajine. Špekulácie, že ruské jednotky by mohli počas sťahovania sa vyhodiť do povetria hrádzu na vodnej elektrárni Kachovka, označil za šialené. Ako pripomenul, Rusi by tak zaplavili oblasti, ktoré sami okupujú, a tiež by prerušili dodávky vody na anektovaný Krym.



"Ak sa pozriete na miestny terén, tak zistíte, že západný breh je položený vyššie a východný nižšie," vysvetlil.



Ako pripomína Reuters, z plánov odpáliť priehradu sa už navzájom obvinili obe strany.