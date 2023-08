Reznikov: Ukrajina potrebuje pomoc pri odstraňovaní mín

Kyjev 14. augusta (TASR) – Ruské mínové polia sú vážnou prekážkou pre ukrajinské jednotky. Uviedol to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov, podľa ktorého je Ukrajina najviac zamínovanou krajinou na svete. TASR informácie prevzala od agentúry DPA a denníka The Guardian.



Reznikov v rozhovore pre The Guardian zverejnenom v nedeľu hovoril o celkovo stovkách kilometrov mínových polí a miliónoch výbušných zariadení pozdĺž frontovej línie. V niektorých jej častiach sa podľa neho nachádza až päť mín na štvorcový meter.



Niektoré míny uložili ukrajinské sily na ochranu svojich obranných línií, väčšina je však ruská, uviedol minister.



Reznikov vyjadril presvedčenie, že obrovské mínové polia možno prekročiť. Zdôraznil však, že je rozhodujúce, aby spojenci rozšírili a urýchlili výcvik ukrajinských odmínovačov, aký už niektoré krajiny ponúkli.



Na dôležitosť medzinárodnej pomoci pri odmínovaní poukázal v sobotu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vzhľadom na míny a nevybuchnutú muníciu je v súčasnosti údajne nebezpečných pre ľudí približne 174.000 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny.