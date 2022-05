Reznikov:Ukrajina už má vo výzbroji strely Harpoon i samohybné húfnice

Kyjev 28. mája (TASR) - Ukrajina dostala pre svoje ozbrojené sily podzvukové protilodné strely Harpoon z Dánska a samohybné húfnice z USA. Podľa agentúry AFP to v sobotu potvrdil ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov.



Reznikov uviedol, že strely Harpoon sa budú používať spolu s ukrajinskými raketami Neptun pri obrane pobrežia Ukrajiny vrátane jej čiernomorského prístavu Odesa.



Vysvetlil, že dodávka striel Harpoon je výsledkom spolupráce medzi viacerými krajinami.



Ukrajina podľa Reznikova dostala celý rad ťažkých zbraní vrátane upravených samohybných húfnic M109 americkej výroby, ktoré ukrajinskej armáde umožnia zasahovať nepriateľské ciele z väčších vzdialeností.



Reznikov informoval, že v rámci vojenskej pomoci bolo Ukrajine dodaných aj vyše 100 amerických bezpilotných lietadiel rôznych typov.



Šéf ukrajinského rezortu obrany v sobotu zavítal na výstavu zničenej ruskej vojenskej techniky v Kyjeve. Povedal o nej, že je "odmenou za hrdinstvo a odvahu" príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl a celého bezpečnostného a obranného sektora Ukrajiny. Dodal, že výstava je tiež pripomenutím, že aktívna fáza vojny stále pokračuje.



"Je príliš skoro na to, aby sme si oddýchli a pridali sa k tým, ktorí vojnu už ukončili," upozornil.



Dodal, že "vojna stále pokračuje a v Donbase, v Charkovskej oblasti a na juhu Ukrajiny prebiehajú ťažké boje".



Reznikov zdôraznil, že výstava zničenej ruskej techniky ukazuje svetu, že ruská armáda, ktorá samu seba označuje za druhú najsilnejšiu armádu sveta, "môže a musí byť porazená".



Výstava zničenej ruskej techniky sa z Kyjeva presunie aj do ďalších ukrajinských miest a v miest partnerských krajín.