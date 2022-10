Reznikov: Ukrajina vyvíja technológiu na boj proti iránskym dronom

Kyjev 15. októbra (TASR) - Ukrajina v piatok oznámila, že vyvíja novú technológiu proti útokom iránskych dronov, ktoré používa Rusko. Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN.



Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov odhaduje, že Rusko má 300 iránskych útočných dronov a "pokúša sa nakúpiť niekoľko tisíc ďalších". "Uvidíme, či sa to stane alebo nie, ale my musíme byť pripravení," dodal minister.



"Vyvíjame systémy na ich eliminovanie... Tieto drony rozmontovávame, aby sme videli detaily, napríklad to, aký elektronický ´mozog´ majú vo vnútri, a podľa toho pripravíme rôzne protiopatrenia," dodal Reznikov.



Rusi používajú iránske drony na zistenie rozloženia ukrajinských ozbrojených síl, povedala vo štvrtok hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalia Humeniuková. "Teraz ich začínajú používať takmer po celom území Ukrajiny, používajú ich od severných smerov, nielen z juhu," informovala.



V južnej oblasti zostrelili ukrajinské vzdušné sily 109 dronov a 33 zasiahlo ciele, oznámila Humeniuková. Dodala, že väčšina bola zacielená na civilnú infraštruktúru.



"Fakt, že (Rusi) sa snažia používať tieto drony proti životne dôležitej infraštruktúre, pripraviť nás o vodu, teplo, elektrinu - to zodpovedá taktickým a technickým vlastnostiam a účelu týchto dronov kamikadze, pretože fungujú ako zápalky. Dron zapáli objekt a vyradí ho z prevádzky nie výbuchom, ale skôr požiarom," vysvetlila Humeniuková.