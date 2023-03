Reznikov: Ukrajinská vláda sa nezapojila do útokov na Nord Stream

Štokholm 8. marca (TASR) - Ukrajinská vláda nebola zapojená do minuloročnej sabotáže na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori, uviedol v stredu ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Nie je to naša činnosť," povedal Reznikov v Štokholme pred stretnutím s ministrami obrany členských krajín EÚ. Reagoval na utorkovú správu amerického denníka New York Times (NYT), podľa ktorého americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie, ktoré naznačujú, že za výbuchy na plynovodoch Nord Stream je zodpovedná "proukrajinská skupina".



Denník NYT s odvolaním sa na amerických predstaviteľov uviedol, že neexistujú dôkazy o tom, že by sa na operácii akokoľvek podieľal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, alebo že by páchatelia konali na príkaz niektorého z ukrajinských vládnych predstaviteľov.



Zo správy od spravodajských služieb vyplýva, že tí, ktorí útoky na plynovodné potrubia spáchali, boli štátni príslušníci Ukrajiny alebo Ruska vystupujúci proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Správa však nešpecifikuje, o akú skupinu šlo, ani to, kto operáciu riadil alebo zaplatil, napísal NYT.



Zapojenie Kyjeva do útokov na plynovody Nord Stream ešte v utorok odmietol poradca kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Dodal, že ukrajinská vláda nemá žiadne informácie o "proukrajinských sabotážnych skupinách".



Denník NYT konštatuje, že poškodenie plynovodov uškodilo Rusku, ktoré získavalo milióny eur z predaja zemného plynu do západnej Európy. Zároveň sa zvýšil tlak na ceny energonosičov pre kľúčových spojencov Ukrajiny v západnej Európe.



Plynovody boli poškodené podmorskými výbušninami vlani 26. septembra, viac ako sedem mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Incident vyšetrujú nemecké, švédske a dánske úrady.



Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že útok spáchala šesťčlenná skupina. Tvorilo ju päť mužov a jedna žena — kapitán, dvaja potápači, dvaja ich asistenti a jedna lekárka, ktorí mali výbušniny priviezť na miesto a umiestniť ich. Použili profesionálne sfalšované pasy, okrem iného aj pri prenájme plavidla, preto nie je známe, odkiaľ pochádzali, uviedli nemecká televízia ARD, rozhlasová stanica SWR a týždenník Die Zeit.