Reznikov: Ukrajinskí vojaci budú v Poľsku cvičiť s tankami Leopard 2

Kyjev/Varšava 21. januára (TASR) - Ukrajinskí vojaci absolvujú v Poľsku výcvik na hlavných bojových tankoch Leopard 2. Uviedol to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov, ktorého v sobotu citoval denník The Guardian.



Členovia kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny sa v piatok na americkej základni Ramstein v Nemecku - napriek očakávaniam - nedohodli na dodaní tankov Leopard Kyjevu, ale diskusie o tejto otázke budú pokračovať.



Reznikov pre ukrajinské vysielanie stanice Hlas Ameriky povedal, že aj keď rozhodnutie o dodávkach týchto moderných tankov zatiaľ nepadlo, Ukrajinci začnú s potrebným výcvikom na území Poľska.



"Začneme s týmto a potom sa pôjdeme ďalej," povedal Reznikov po skončení schôdzky so západnými spojencami na základni Ramstein. Avizovaný výcvik pritom označil za dôležitý prelom dosiahnutý vďaka snahám Poľska.



Zároveň vyjadril presvedčenie, že Berlín bude napokon s dodaním nemeckých tankov Leopard 2 Kyjevu súhlasiť.



"Vidím to optimisticky. Pretože prvý krok sme už podnikli: spustíme výcvikové misie na Leoparoch 2," uviedol šéf ukrajinského rezortu obrany.



Reznikov predtým na Twitteri vyjadril vďaku Nemecku za vojenskú pomoc, ktorú dodáva Ukrajine, aj za poskytovanie útočiska ukrajinským utečencom. Súčasne zverejnil fotografiu, na ktorej bol s novým nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom. Záber doplnil textom: "Mali sme úprimné diskusie o Leopardoch 2. Budeme v nich pokračovať".



Vývozné povolenie na tanky nemeckej výroby Leopard 2 udeľuje Berlín. Krajiny, ktoré ich majú vo výzbroji, preto potrebujú jeho súhlas, ak sa rozhodnú poskytnúť ich inému štátu.



Niektoré krajiny sa možno rozhodnú poslať svoje tanky Leopard 2 na Ukrajinu bez ohľadu na to, či dostanú povolenie od Berlína alebo nie. Poľský premiér Mateusz Morawiecki už naznačil, že jeho vláda tento krok zrejme urobí.