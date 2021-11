Reznikov: Vstup Ukrajiny do NATO bude politické rozhodnutie

Washington 20. novembra (TASR) - Ukrajina by mala pokračovať v implementácii reforiem, ktoré jej skôr či neskôr zabezpečia vstup do NATO, a to aj napriek tomu, že Severoatlantická aliancia zatiaľ nenašla politický konsenzus o členstve Ukrajiny, uviedol počas svojej piatkovej návštevy Washingtonu ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov.



Podľa korešpondenta agentúry Ukrinform Reznikov povedal, že "rozhodnutie o vstupe Ukrajiny do NATO môže byť prijaté len na základe konsenzu spojencov - a bude to politické rozhodnutie". Takéto politické rozhodnutie však podľa neho zatiaľ nemajú spojenci na programe.



"To však neznamená, že by sme mali zabudnúť na ustanovenia ukrajinskej ústavy, že naším cieľom a úlohou je vstup do NATO, a to nielen v záujme bezpečnosti. NATO nie je len vojenská aliancia, je to otázka rozvoja demokracie, ekonomiky, humanitárnych otázok," zdôraznil Reznikov. Úlohou Ukrajiny je preto podľa neho uskutočniť svoje reformy, aby bola fakticky pripravená na členstvo v Severoatlantickej aliancii. "A skôr či neskôr padne politické rozhodnutie," dodal Reznikov.



Minister obrany Reznikov uskutočnil v dňoch 18. až 19. novembra vo Washingtone niekoľko dôležitých stretnutí s vedením Pentagónu, ministerstva zahraničných vecí, ako aj na pôde Kongresu. Diskutoval najmä o možnostiach posilnenia strategického partnerstva medzi USA a Ukrajinou, ako aj o praktickom uplatňovaní mechanizmov na podporu Ukrajiny.