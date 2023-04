Reznikov vyzval zahraničných pilotov F-16, aby sa pridali k Ukrajine

Kyjev 11. apríla (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov vyzval zahraničných pilotov, ktorí vedia lietať na amerických stíhačkách typu F-16, aby posilnili Ukrajinu v boji proti Rusku. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy stanice Sky News.



"Ak existujú piloti, ktorí vedia lietať na F-16 a sú pripravení zapojiť sa do vojny, medzinárodná légia (ukrajinskej armády) je pripravená prijať ich do svojich radov," povedal.



Ukrajina žiada už niekoľko mesiacov svojich spojencov o dodanie lietadiel F-16 americkej výroby. Dosiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by nejaké už dostala, približuje Sky News.



Washington ich dodanie Ukrajine nateraz vylúčil s tým, že zásielka spoločne s výcvikom ich pilotov by si vyžiadala minimálne 18 mesiacov. Práve to by mohlo byť dôvodom, prečo Reznikov teraz vyzýva už vyškolených pilotov zo zahraničia, aby sa dobrovoľne prihlásili, konštatuje Sky News.



Stíhačka F-16 je veľmi obratná a všestranná, pričom je schopná dosiahnuť rýchlosť viac ako 1930 kilometrov za hodinu. Podľa USA dokáže lokalizovať ciele za každého počasia a radarom odhaliť nízko letiace lietadlá. Akákoľvek zásielka týchto stíhačiek na Ukrajinu bude pravdepodobné závisieť od súhlasu USA, približuje Sky News.