Reznikov:Prípravy na ukrajinskú jarnú protiofenzívu sa chýlia ku koncu

Kyjev 28. apríla (TASR) - Prípravy na dlho očakávajú rozsiahlu jarnú ofenzívu ukrajinskej armády proti ruským pozíciám sa chýlia ku koncu, uviedol v piatok ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Prípravy sa chýlia ku koncu. Dodané zbrane sa bolo treba naučiť aj používať. Vybavenie (nám) bolo prisľúbené, pripravené a čiastočne aj dodané. Vo všeobecnosti sme už pripravení," povedal Reznikov reportérom v metropole Kyjev.



"Hneď, ako to bude vôľa Božia, (keď nastane vhodné) počasie a a keď o tom rozhodnú velitelia, urobíme to," dodal bez uvedenia konkrétneho termínu, kedy by sa mohla začať protiofenzíva, zameraná na oslobodenie Ruskom okupovaných území Ukrajiny.



Kyjev sa na protiútok na ruské pozície na východe a juhu krajiny pripravuje už niekoľko mesiacov. Severoatlantická aliancia (NATO) vo štvrtok uviedla, že jej spojenci a partnerské krajiny už Ukrajine dodali viac než 98 percent bojových vozidiel prisľúbených Ukrajine na posilnenie bojových schopností Kyjeva.



Spolu s viac než 1550 obrnenými vozidlami, 230 tankami a ďalším vybavením poslali západní spojenci "obrovské množstvo munície" a vycvičili a vybavili viac než deväť nových ukrajinských brigád, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.