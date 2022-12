Reznikov:Ruská armáda bude na svoju obnovu potrebovať najmenej 5 rokov

Kyjev 31. decembra (TASR) - Ruská armáda utrpela počas bojov na Ukrajine také veľké straty, že na svoju obnovu bude potrebovať najmenej päť rokov, uviedol v piatok ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Podľa poznatkov vyplývajúcich zo zistení NATO utrpeli Rusi ťažké strany v tankoch, delostrelectve, obrnených vozidlách i vojakoch," citoval Reznikova denník Ukrajinska pravda.



"Regulárne ozbrojené sily Ruskej federácie by sa mohli obnoviť (do stavu pred inváziou) najskôr do piatich rokov, a možno až za desať rokov," odhadol ukrajinský minister obrany. To isté podľa neho platí pre raketový potenciál Ruska.



K stratám ukrajinských ozbrojených síl sa Reznikov nevyjadril. Od februárového masívneho vpádu ruských jednotiek na Ukrajinu utrpeli ťažké straty obe bojujúce strany.



Ukrajina tvrdí, že ruská armáda prišla už o 100.000 svojich vojakov. Agentúra DPA pripomína, že tieto údaje nie je možné nezávisle overiť.