Rezolúcia VZ OSN podporila napadnutú Ukrajinu, USA sa zdržali
Členské štáty v schválenej rezolúcii VZ OSN potvrdili svoj „záväzok suverenite, nezávislosti, jednote a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznávaných hraníc“.
Autor TASR
New York 24. februára (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v utorok vyjadrilo podporu napadnutej Ukrajine pri príležitosti štvrtého výročia ruskej celoplošnej invázie. Spojené štáty sa však hlasovania zdržali. Upozornila na to agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
Členské štáty v schválenej rezolúcii VZ OSN potvrdili svoj „záväzok suverenite, nezávislosti, jednote a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznávaných hraníc“. Vyzvala tiež na bezpodmienečné prímerie a „komplexný, spravodlivý a trvalý mier“.
Za rezolúciu hlasovalo 107 členských štátov vrátane Slovenska, 12 bolo proti a 51 sa zdržalo. Americké stále zastúpenie požadovalo samostatné hlasovanie o jednotlivých odsekoch týkajúcich sa územnej celistvosti Ukrajiny a medzinárodného práva, ale tento návrh bol zamietnutý. Okrem USA sa zdržali aj India, Čína, Brazília, Pakistan, Saudská Arábia, ale aj Maďarsko.
Zástupkyňa veľvyslanca USA Tammy Bruceová uviedla, že víta výzvu OSN na prímerie. Povedala však, že rezolúcia obsahuje „formulácie, ktoré pravdepodobne odvádzajú pozornosť“ od diplomatických snáh o ukončenie vojny, namiesto toho, aby ich podporovali. Aké formulácie mala na mysli, neuviedla.
AFP pripomína, že po návrate Donalda Trumpa sa postoj americkej vlády k podpore Ukrajiny zásadne zmenil. V januári 2025 Spojené štáty hlasovali proti rezolúcii, ktorá vyzývala na „spravodlivý a trvalý mier“ s cieľom ukončiť vojnu. Washington neskôr presadil v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu podporovanú Ruskom, ktorá vyzývala na mier, ale nespomínala územnú celistvosť Ukrajiny. Moskva dovtedy všetky rezolúcie týkajúce sa Ukrajiny vetovala.
Veľvyslankyňa Ukrajiny vo Washingtone Oľha Stefanišynová v utorok vyzval americkú vládu, aby zintenzívnila tlak na Rusko. Vyjadrila nádej, že americký Kongres čoskoro schváli zákon, ktorým uvalí clá a sekundárne sankcie na krajiny obchodujúce s Ruskom.
Odmietla zároveň úvahy, že Spojené štáty Ukrajinu opustili. Stefanišynová očakáva, že Trump sa otázke ukončenia vojny na Ukrajine bude venovať vo svojom prejave o stave Únie, ktorý prednesie pred oboma komorami Kongresu v noci na stredu.
