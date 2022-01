Rezort diplomacie: Česko diplomatov z Ukrajiny zatiaľ nestiahne

Praha 24. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí ČR zatiaľ nepripravuje stiahnutie zamestnancov českého veľvyslanectva na Ukrajine, ich rodinných príslušníkov a občanov ČR v tejto krajine. Oznámila to v pondelok hovorkyňa tohto ministerstva Lenka Do, informoval spravodajský server iDNES.cz.



"Ministerstvo zahraničných vecí situáciu na Ukrajine detailne sleduje. Sme pripravení podniknúť nevyhnutné kroky na ochranu našich zamestnancov a občanov Českej republiky, ktorí sa na území Ukrajiny nachádzajú," uviedla Lenka Do. Na ministerstve sa podľa jej slov každodenne stretáva pracovná skupina, ktorá situáciu predbežne vyhodnocuje.



Washington v nedeľu nariadil rodinám svojich diplomatov, aby opustili Ukrajinu. Zároveň zamestnancom americkej ambasády v Kyjeve, ktorí nie sú nevyhnutne potrební, povolil, že môžu dobrovoľne odísť.



Ukrajina v pondelok označila rozhodnutie USA stiahnuť z Kyjeva rodiny amerických diplomatov za "predčasné" a za "prejav nadmernej opatrnosti".



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v pondelok vyhlásil, že Európska únia nebude nasledovať kroky Spojených štátov a sťahovať rodiny svojich diplomatov z Ukrajiny.



Časť pracovníkov zo svojho veľvyslanectva na Ukrajine a ich rodín sa v pondelok rozhodlo v reakcii na "narastajúcu hrozbu zo strany Ruska" stiahnuť aj Spojené kráľovstvo.