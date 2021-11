Rezort diplomacie JAR: Sme trestaní za odhalenie variantu omikron

Johannesburg 27. novembra (TASR) – Juhoafrická republika (JAR) je "trestaná" za to, že odhalila nový variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nazvala omikron a označila za znepokojujúci a potenciálne prenosnejší ako v súčasnosti dominantný variant delta. Uviedlo to v sobotu vo vyhlásení tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra AFP.



Rozhodnutie krajín po celom svete, ktoré po objavení omikronu zakazujú lety z JAR, rezort diplomacie prirovnal k tomu, akoby Juhoafrická republika bola potrestaná za to, že robí pokročilé genómové sekvenovanie a vie rýchlejšie odhaliť nové vírusové varianty.



"Prvotriedna veda by mala byť ocenená, nie trestaná," uvádza sa vo vyhlásení.



Ministerstvo ďalej upozornilo, že aj v iných oblastiach sveta objavili nové varianty. "Ani jeden z týchto prípadov nebol aktuálne spojený s južnou Afrikou, ale reakcia týchto krajín bola úplne odlišná," kritizuje rezort.



Zaradenie JAR "červený zoznam" v čase, keď neexistujú dostatočné klinické údaje na preukázanie nebezpečenstva spojeného s novým variantom, kritizovala aj šéfka tamojšej lekárskej asociácie Angelique Coetzeeová.



"V prvom rade je dôležité pochopiť, že omikron bol klinicky objavený len minulý týždeň. Spôsobuje mierne ochorenie s príznakmi ako sú bolesť svalov a únava, počas jedného alebo dvoch dní sa necítite dobre. Zatiaľ sa ukazuje, že infikovaní nestrácajú chuť ani čuch. Môžu mať slabý kašeľ. Žiadne výrazné príznaky nie sú. Niektorí infikovaní sa momentálne liečia doma," povedala Coetzeeová pre ruskú agentúru RIA Novosti.



Nemocnice podľa nej zatiaľ nie sú zavalené pacientmi nakazenými omikron. Okrem toho sa nákaza zatiaľ nezistila u očkovaných jedincov. U neočkovaných môže byť situácia iná, no to sa dozvieme až po dvoch týždňoch.



"Áno, vírus sa prenáša, ale my ako praktizujúci lekári nechápeme, keďže sa tým stále zaoberáme. Dozvieme sa to až po dvoch - troch týždňoch, keďže bolo hospitalizovaných niekoľko pacientov - sú to mladí ľudia do 40 rokov," konštatovala Coetzeeová.



JAR patrí v Afrike ku krajinám najviac postihnutým koronavírusovou pandémiou. Doteraz tam zaznamenali viac ako 2,95 milióna prípadov nákazy a 89.783 úmrtí, pripomenula agentúra AFP.