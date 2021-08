Rezort diplomacie Nórska: Maďarsko nedostane peniaze z grantov

Budapešť 4. augusta (TASR) - Pre Maďarsko už nebudú dostupné finančné zdroje Nórskeho fondu na obdobie rokov 2014 - 2021. Pre stredajšie vydanie denníka Népszava to uviedol rezort diplomacie Nórska, podľa ktorého maďarská vláda deklarovala, že o čerpaní prostriedkov z týchto fondov by ešte chcela rokovať.



Nórsko podľa denníka Népszava požadovalo na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu vo výške 77 miliárd forintov (217 miliónov eur) nezávislý orgán, kabinet premiéra Viktora Orbána však chcel mať na tento proces istý dosah.



Rokovania o tejto otázke do konca júla nepriniesli výsledok. Nemenované zdroje maďarskej strany pre Népszavu ešte v uplynulých dňoch tvrdili, že rokovania by mohli pokračovať po jesenných nórskych či budúcoročných maďarských parlamentných voľbách. Nórska diplomacia to však terajším vyhlásením poprela.



Absencia zdrojov z nórskych fondov dostane do zlej situácie mnohé občianske združenia zaoberajúce sa financovaním štipendií pre štúdium na zahraničných univerzitách, podporou znevýhodnených študentov, vrátane Rómov, ale aj podporou inovácií malých a stredných podnikateľov či zlepšením situácie žien na trhu práce, píše Népszava.



Spor vypukol už v roku 2014, keď Nórsko zamrazilo 129 z celkových 153 miliónov eur určených Maďarsku. Reagovalo tak na raziu maďarskej polície v sídle environmentálnej organizácie Ökotárs v Budapešti. Nórska strana to vtedy označila za šikanovanie.



spravodajca TASR Ladislav Vallach