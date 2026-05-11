Rezort diplomacie podporuje snahy o ukončenie vojny na Ukrajine
Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Slovensko podporuje pokračovanie diplomatického úsilia smerujúceho k ukončeniu rusko-ukrajinskej vojny a súčasne upozorňuje na význam zachovania stability a bezpečnosti Ukrajiny. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli. TASR o tom informovali z rezortu diplomacie.
„Po tom, ako Spojené štáty americké iniciovali mierové rokovania s Ukrajinou a Ruskom, je teraz priestor práve pre Európsku úniu, aby aktívnejšie vstúpila do mierového procesu,“ uviedol Chovanec s tým, že o tom bude pokračovať debata na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci známom ako Gymnich, ktoré sa uskutoční koncom mája na Cypre.
Slovensko v rusko-ukrajinskom konflikte podľa štátneho tajomníka komunikuje s obomi stranami, o čom svedčia nedávne rokovania premiéra Roberta Fica s prezidentmi Ukrajiny aj Ruska, Volodymyrom Zelenským a Vladimirom Putinom.
Ministri v Bruseli v pondelok diskutovali aj o rozširovaní EÚ. Chovanec zdôraznil, že ide o strategickú investíciu do stability a bezpečnosti Európy. Prístupový proces však musí zostať založený na plnení jasne stanovených kritérií bez akýchkoľvek skratiek.
„Slovensko dlhodobo podporuje rozširovanie Európskej únie a zároveň presadzuje, aby tento proces zostal férový a dôveryhodný. Integrácia kandidátskych štátov musí vychádzať z konkrétnych výsledkov a plnenia potrebných reforiem,“ potvrdil Chovanec.
V tomto kontexte bola jednou z hlavných tém rokovania situácia na západnom Balkáne. Diskusia s partnermi z regiónu sa sústredila na posilňovanie bezpečnostnej spolupráce a podporu integračného procesu. Ako pripomenul štátny tajomník, Slovensko patrí dlhodobo medzi aktívnych podporovateľov európskej integrácie štátov západného Balkánu a poskytuje im vlastné skúsenosti z prístupového procesu.
„Aktívna spolupráca pomáha budovať dôveru a súčasne vytvára predpoklady pre rýchlejší integračný proces. Región západného Balkánu je z geopolitického hľadiska pre Európsku úniu strategicky významný a potrebuje nový impulz,“ zdôraznil Chovanec s tým, že v Bruseli informoval o nadchádzajúcom ministerskom zasadnutí skupiny Priateľov západného Balkánu, ktoré sa pod záštitou šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára uskutoční už v utorok 12. mája v Bratislave.
Ministri sa zaoberali aj dianím na Blízkom východe s dôrazom na vývoj v Iráne a bezpečnostnú situáciu v Hormuzskom prielive. Podľa vyhlásenia ministerstva diskutovali o možnostiach obnovenia bezpečnej a slobodnej plavby, ktorá je kľúčová pre stabilitu globálneho obchodu a energetických dodávok.
„Sloboda plavby v Hormuzskom prielive musí byť zachovaná v súlade s medzinárodným právom. Stabilita regiónu je dôležitá nielen pre Blízky východ, ale má priamy dosah na energetickú bezpečnosť a hospodárstvo celej Európy,“ dodal Chovanec.
