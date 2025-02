Spojené štáty stiahli zmienku, že nepodporujú nezávislosť Taiwanu

Tchaj-pej 16. februára (TASR) — Z webovej stránky ministerstva zahraničných vecí USA bola v sekcii týkajúcej sa štatútu Taiwanu, ktorý Čínska ľudová republika považuje za svoju odštiepeneckú provinciu, odstránená tento týždeň pasáž, kde sa uvádzalo, že Washington nepodporuje nezávislosť tohto ostrovného štátu. Naďalej tam však zostala zmienka o tom, že USA sú proti akejkoľvek jednostrannej zmene status quo zo strany Taiwanu aj Pekingu, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr AFP a Reuters.



"Očakávame, že rozdiely ... sa vyriešia pokojne a bez nátlaku spôsobom prijateľným pre ľudí na oboch stranách Taiwanského prielivu," píše sa v pasáži, ktorá bola zmenená už 13. februára. Na stránke sa tiež uvádza, že USA by podporia členstvo Taiwanu v medzinárodných organizáciách tam, kde to bude možné.



Rezort taiwanskej diplomacie zmenu postoja USA privítal a konštatoval, že je odrazom úzkeho a priateľského vzťahu medzi Taiwanom a USA.



Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom Taiwanu, a to aj napriek tomu, že v roku 1979 upustili od jeho diplomatického uznania a nadviazali oficiálne vzťahy s rastúcou Čínou.



Nie je to prvýkrát, čo ministerstvo zahraničných vecí USA vypustilo na svojej stránke zmienku o tom, že USA nepodporujú nezávislosť Taiwanu. V máji 2022 tak urobila administratíva prezidenta Joea Bidena, čo nahnevalo Peking. Neskôr bola do textu opäť pridaná.



Taiwan, ktorý má vlastnú vládu, armádu a menu, sa označuje za suverénny štát. Z obáv pred intervenciou čínskej armády však oficiálne nevyhlásil nezávislosť.