Rezort diplomacie USA: Poľský mediálny zákon sa týka aj slobody médií

Washington 21. decembra (TASR) - Nový poľský mediálny zákon sa netýka len osudu jednej spoločnosti, ale týka sa celkovo slobody médií, ktorú bude porušovať. V pondelok to vyhlásil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price, ktorého citovala poľská tlačová agentúra PAP.



Na základe mediálneho zákona, ktorému chýba už iba podpis prezidenta a potom sa stane súčasťou zbierky zákonov, vlastníkmi mediálnych spoločností v Poľsku môžu byť iba subjekty sídliace v Európskom hospodárskom priestore (EHS).



Nová legislatíva by donútila americkú spoločnosť Discovery predať svoj svoj väčšinový podiel v TVN, najväčšej poľskej súkromnej televíznej sieti. Patrí do nej aj spravodajský kanál TVN24.



Price na tlačovej konferencii povedal, že Spojené štáty si želajú, aby sa k americkým spoločnostiam všade na svete pristupovalo spravodlivo. Hovorca dodal, že tu ide aj o slobodu médií, ktorá by podľa neho bola porušená, keby sa legislatíva definitívne schválila v súčasnej podobe.



Price tiež vyzval poľského prezidenta Andrzeja Dudu, aby potvrdil svoje skoršie vyhlásenia brániace slobodu prejavu a aby rešpektoval posvätnosť dohôd a spoločné hodnoty, na ktorých sú založené vzťahy medzi oboma krajinami.



Hovorca však odmietol spresniť, ako prijatie mediálneho zákona ovplyvní poľsko-americké vzťahy.



Kritici vidia v novelizácii mediálneho zákona pokus pravicovo-populistickej vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24, ktorá má spomínaných amerických vlastníkov, za jej kritické reportáže.



Poľský vládny kabinet, kde je hlavnou politickou silou strana Právo a spravodlivosť (PiS), tvrdí, že novela zákona ochráni poľské mediálne prostredie pred zahraničnými potenciálne nepriateľskými aktérmi, ako je Rusko.